Alberto espera a Cristina para oficializar su Gabinete: los nombres en danza

Antes de su triunfo en primera vuelta, Alberto Fernández, ya tenía prácticamente armado en su cabeza el gabinete que lo acompañará apenas asuma las riendas del país el 10 de diciembre. Varios nombres se fueron conociendo a cuentagotas luego de la victoria del candidato del FdT en las PASO, pero sin arrojar certezas. Y es que el propio Fernández prefirió revalidarse en las urnas primero, antes de confirmar al equipo que lo acompañará. Si bien dio pistas y dejó correr rumores, siempre se abstuvo de confirmar nombres para no desgastarlos ni acotar su margen de acción.

Si bien se especuló que en el arranque de la transición los nombres del futuro Gabinete empezarían a salir a la luz, nada de eso ocurrió. Y pese a que Alberto designó a cuatro dirigentes de su máxima confianza para comandarla, que se sepa, las reuniones técnicas no terminan de concretarse por ahora.

De todos modos, con la fecha del cambio de mando casi a la vuelta de la esquina, las ansiedades para conocer las piezas que compondrán el ajedrez ministerial del futuro gobierno están a la orden del día. Es más, nadie se anima a descartar alguna sorpresa de último minuto que hoy podría estar pasando debajo del radar periodístico sin ser detectada.

"El primer gabinete de Alberto será uno de mucha apertura, con figuras fuertes. Convocará a los mejores, pero también serán de su confianza", adelantó a El Cronista un dirigente que conoce muy bien cómo piensa el nuevo Presidente y cómo pretende rodearse para encarar la difícil tarea de gobernar Argentina.

Mirá también Encuesta: una mayoría cree que Vidal reemplazará a Macri como líder de Cambiemos Según un estudio de la Universidad de Belgrano, el 51% de los encuestados considera que el actual presidente no volverá a candidatearse a presidente en 2023 y que, en cambio, la saliente gobernadora bonaerense tomará la posta opositora

La gran incógnita es, sin duda, quién ocupará la silla caliente de Economía y allí hay una lista de economistas que circula desde hace tiempo, aunque en los últimos días algunos nombres tomaron más fuerza. Si bien en las semanas previas a la elección Matías Kulfas pareció picar en punta, hoy las fuentes ubican a ese economista en el Ministerio de la Producción.

Guillermo Nielsen es quien tendría hoy más chances de hacerse cargo de la conducción económica, secundado por Adrián Cosentino, quien ya ocupó la secretaría de Finanzas durante el kirchnerismo.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, no está descartado todavía aunque debería, primero, pasar el filtro de la vicepresidente electa Cristina Kirchner, quien arrastra un encono personal con el economista de la Fundación Capital.

Justamente, CFK regresará este domingo a Buenos Aires procedente de Cuba, donde visita a su hija Florencia que sigue bajo tratamiento médico, y su retorno podría ser la señal de largada que está esperando el presidente electo para empezar a oficializar su equipo ministerial.

Siguen en danza también nombres como el de Cecilia Todesca y Emanuel Álvarez Agis para el área económica, pero no se sabe específicamente qué cargo ocuparían.

A Roberto Lavagna, claro está, nadie termina de sacarlo del tablero, más allá de que el ex ministro haya repetido hasta el cansancio que no aceptará ningún cargo en el nuevo gobierno, aunque sí estaría dispuesto a colaborar desde afuera, por ejemplo, en el Consejo Económico Social que Alberto tiene previsto crear una vez que asuma para orientar la política económica. Por ahora, el ex ministro de Kirchner y Duhalde guarda silencio y no confirma ni desmiente ese rumor.

Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA, podría ser, según supo este diario, una figura en reserva para la cartera económica o recalar en la AFIP. Y Miguel Pesce podría hacerse cargo del Banco Central.

Para la jefatura de Gabinete sigue picando en punta Santiago Cafiero, mano derecha de Fernández y su exjefe de campaña.

Florencio Randazzo sigue expectante en Transporte, área que conoce muy bien y supo comandar en tiempos de Cristina.

Otro que se integrará al Gabinete de Alberto es Wado de Pedro, nexo entre Fernández y CFK, y según fuentes del albertismo, lo haría en el ministerio del Interior. Felipe Solá es el dirigente que más chances tendría para la Cancillería, mientras que Jorge Argüello podría volver a la embajada argentina en los Estados Unidos que ocupó en tiempos de Kirchner.

En Justicia suena insistentemente Marcela Losardo, ex socia de Fernández en su estudio jurídico, y en Salud, Ginés González García. A Trabajo iría Claudio Moroni, según el propio mandatario electo le habría adelantado a los popes sindicales.

A Vivienda se da por descontado que irá María Eugenia Bielsa. Para Educación, suenan Daniel Filmus y Roberto Salvarezza. En Cultura, asoma el radical K Leandro Santoro, que también suena como secretario de Medios, y Juan Pablo Biondi ocuparía el rol de vocero presidencial.

En tanto, para el nuevo Ministerio de Igualdad suenan Malena Galmarini Massa y Victoria Donda, dos nombres que dan cuenta de las alianzas políticas que llevaron al triunfo del Frente de Todos en las elecciones de octubre.

En Ciencia y Tecnología podría recalar Fernando Peirano o Alberto Kornblihtt. Y en Defensa, en las últimas horas cobró fuerza el nombre de Agustín Rossi, al frente de esa cartera en la etapa de Cristina.

Un nombre que nadie discute es el de Daniel Arroyo como futuro ministro de Desarrollo Social y, de hecho, el actual diputado ya parece haber asumido virtualmente ese rol, al mando del plan contra el hambre que el presidente electo se propone implementar apenas asuma el poder. Sin embargo, aún no fue oficializado.

Como secretario Legal y Técnico suenan Alberto Iribarne y Vilma Ibarra, albertistas de la primera hora. Y Gustavo Béliz, reivindicado por Alberto tras sufrir el exilio político con los K, sería una suerte de asesor presidencial.

El Ministerio de Energía quedaría a cargo de Sergio Lanziani, un ingeniero nuclear que ocupó esa cartera en la provincia de Misiones, y Guillermo Olivieri volvería a la secretaría de Culto.