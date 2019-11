Inversores se adelantan a la salida de Airbnb en Wall Street

Los inversores que tratan de comprar participaciones indirectas en Airbnb antes de la salida a Bolsa prevista para 2020 están valuando la compañía en u$s 42.000 millones.

Los capitalistas de riesgo de Silicon Valley y brokers del mercado privado como EquityZen han creado docenas de vehículos de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) que poseen capital de la plataforma online de alojamientos. Los inversores en estos vehículos no tienen participaciones directas en la compañía, sino que adquieren derechos sobre lo que se recaude en una futura oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés).

"Es lo que está de moda, y todo el mundo participa", señaló Bart Mallon, un abogado de la firma Cole-Frieman & Mallon, refiriéndose a los SPV en general. Explicó que las transacciones son particularmente atractivas para los hedge funds, dado que las oportunidades de inversión disminuyen en los mercados públicos.

Recientemente han cambiado de manos intereses en algunos de estos SPV a u$s 150 la acción nominal de Airbnb, lo que implica que la compañía vale unos u$s 11.000 millones más que en la última ronda de recaudación de fondos en 2017, en la que captó u$s 1000 millones a una valuación de u$s 31.000 millones.

Los inversores ven a Airbnb como una apuesta relativamente segura comparado con WeWork y otras compañías respaldadas por capital riesgo que trastabillaron en la Bolsa este año.

El grupo con sede en San Francisco informó que obtuvo ingresos por más de u$s 1000 millones en el segundo trimestre y que generó utilidades en 2017 y 2018 antes de intereses, impuestos, depreciación y gastos de amortización.

También tiene en efectivo u$s 3500 millones, que le sirve de colchón en caso de producirse pérdidas este año, según una fuente con conocimientos de la situación financiera de la compañía.

Otras fuentes cercanas a Airbnb han señalado que se está decantando por una salida a Bolsa directa cuando debute en los mercados el año que viene. Un movimiento de ese tipo, que no dependería de que bancos colocadores fijen los precios de apertura de las operaciones, podría hacer que la atención esté más centrada en el precio que se pide en los mercados secundarios por las acciones de la compañía.

Airbnb buscó limitar la actividad de los mercados secundarios, que incluye los contratos a término que permiten a los empleados recibir préstamos en efectivo contra sus opciones sobre acciones. En un comunicado, la compañía señaló que "este tipo de transacciones no están autorizadas por nuestra compañía y generalmente violan nuestro estatuto. No hacemos una ronda recaudación de fondos desde 2017, y las transacciones desde entonces han sido pequeñas y sin nuestra participación".

Los SPV se volvieron más populares a raíz de que las empresas que no cotizan en Bolsa tratan de impedir que los empleados e inversores transfieran sus acciones antes de una IPO.

Algunos inversores sugieren que Airbnb no puede controlar las transacciones de los SPV porque no involucran directamente las acciones de la empresa.