Monzó se despidió del Congreso, pero no de la política

"Tenemos que pregonar cada vez más la palabra 'consenso' porque el país no está bien. Me duele mucho que la Argentina no esté unida y que todavía no hayamos eliminado la grieta para poder lograr la unidad nacional de los argentinos", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en un salón colmado de invitados durante la presentación que hizo, junto con su equipo, del balance de gestión de los cuatro años en los que estuvo al frente de la Cámara Alta.

En la previa a presidir su última sesión, que será el próximo miércoles, el bonaerense también apuntó contra los "aduladores" que "aíslan a los líderes de la realidad" y se mostró dispuesto a colaborar con "cualquier gobierno" en pos de la unidad nacional.

"Tuve la ilusión en estos últimos cuatro años de poder volver a recuperar la unidad de los argentinos y, lamentablemente, eso no ha ocurrido", se lamentó Monzó.

Además, durante su discurso que, según aclaró, improvisó desde el escenario montado para la ocasión, resaltó que esa colaboración sería, incluso, durante "el gobierno que viene".

Durante el encuentro, del que participaron diputados del oficialismo y de la oposición, como Agustín Rossi, Graciela Camaño, Marcos Lavagna, Daniel Filmus y José Luis Gioja, el bonaerense -que fue varias veces aplaudido- también subrayó: "Llevamos muchos gobiernos que son tomados, porque es una tentación permanente, por la corte o los obsecuentes, que tienen un elemento narcótico que es la adulación al líder y que lo atrapan porque el líder está observado por todos ellos, y pocas veces puede observar: es la del carcelero que los rota porque los presos lo pueden manejar, eso es lo que pasa en la administración pública".

Y acotó: "El obsecuente lo que consigue es perdurar en el cargo y lleva al fanatismo y a aislarse al líder de la realidad. Tenemos que terminar con ese tipo de gobiernos y comenzar a colocar funcionarios que tengan responsabilidad y prestigio propio, porque así hay que convencerlo y no ordenarle; porque el funcionario con prestigio propio siempre va a mirar a la gente".

Lo cierto es que, más allá del tono de despedida del acto y de los planes que tiene Monzó de montar una consultora privada junto a su delfín Nicolás Massot, quien tampoco renovará su banca, el bonaerense lejos está de retirarse de la política.

Más allá de que su nombre sonó para ocupar la vacante de Defensor del Pueblo (aunque la expectativa duró pocas horas, luego de que la bicameral que debía designarlo se cayó), sus colaboradores más cercanos aseguran que el líder de la Cámara Baja cuenta con una decena de diputados que le responderán una vez que vuelva al llano. Este grupo de diputados, que permanecería dentro del interbloque Juntos por el Cambio, sería comandado por otro de sus delfines: Sebastián García de Luca, quien desembarcará en diciembre en el recinto.

A esto se le suma que Monzó mantiene conversaciones y almuerza seguido con el futuro senador Martín Lousteau. Este último, que no solo aspira a destacarse en la Cámara Alta sino a ocupar un cargo ejecutivo en los próximos cuatro años, imagina a Monzó "jugando en su equipo", que también integrarían Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo, entre otros referentes de la futura oposición.

Así las cosas, más allá de la vuelta al llano en lo formal, todo indicaría que el reivindicador de la rosca seguirá danto batalla en la arena política.