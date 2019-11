Afirman que Alberto podría darle asilo a Evo Morales una vez que asuma el poder

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, reveló hoy que el presidente electo, Alberto Fernández les contó a los líderes de las organizaciones sociales que inició tratativas para que Evo Morales, actualmente exiliado en México, "venga a vivir" a la Argentina a partir del 11 de diciembre.

"Nos anunció que están en tratativas para que el 11 de diciembre Evo se venga a vivir a la Argentina, el país con mayor colectividad boliviana", afirmó Pérsico en una entrevista con Radio Cooperativa AM 770.

El objetivo central, según planteó Pérsico, "es que Evo vuelva a Bolivia a dar la lucha política y social", dijo.

Ayer desde México, Morales culpó a Estados Unidos por el golpe de Estado que terminó con su salida del poder y dijo estar dispuesto a regresar a Bolivia "lo antes posible" para contribuir a "pacificar" el país.

En declaraciones radiales, el jefe del Movimiento Evita contó además que le agradecieron al presidente electo su intervención para ayudar a Morales a viajar a México tras su traumática salida del poder el pasado domingo. "Evo fue compañero nuestro dentro de las luchas de los movimientos campesinos", lo elogió.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita

El propio Alberto Fernández reveló esta semana haberle pedido a Mauricio Macri en el contacto telefónico que mantuvieron por la crisis en Bolivia que le brindara asilo político a Evo. "Lo llamé preocupado y le dije que la vida de Evo corría peligro y que había que hacer algo", dijo. Y agregó: "Me dijo que era complejo por la transición, pero yo no lo comparto, no estoy de acuerdo".

Ayer, el presidente electo se reunió con referentes de los movimientos sociales, a los que les aseguró, al igual que había hecho con los sindicatos, que formarán parte de su gobierno.

"Lo que viene es el gobierno de todos ustedes, no de Alberto y de Cristina, vamos a resolver las cosas juntos", señaló, en un encuentro que mantuvieron en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. También les dijo que "la economía popular llegó para quedarse".