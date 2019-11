Habló uno de los hijos de Lázaro Báez: "No sé qué espera mi papá para aclarar las cosas"

Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez estuvo habló sobre la situación de su padre y cómo les afecta, tanto a él como a sus hermanos, toda la situación que genera la causa por la que el funcionario está siendo investigado.

Leandro y sus tres hermanos; Martín, Melina y Luciana, son juzgados junto a Lázaro, el contador Daniel Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar, y Leonardo Fariña entre otros acusados, por lavado de activos por millones de dólares provenientes de la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.

El hijo de Lázaro Báez, en diálogo con TN que “Lázaro tiene ahora la última oportunidad de declarar y lo tiene que hacer, porque nos ahorraríamos mucho tiempo del proceso y dolores de cabeza. Él sabe lo que hizo y lo que no hizo. No sé qué está esperando para aclarar las cosas".

Y continuó el relato declarando que le parece una locura que los medios hayan comunicado que su padre enterró dinero en campos y que con Néstor Kirchner trabajó desde antes que el ex presidente asumiera como gobernador de Santa Cruz, a lo que agregó que desde entonces ya era parte de una constructora.

Además el joven, que detalló que prefiere decirle Lázaro en vez de "papá", expresó que no entiende porqué el padre no habla, pero que está seguro que no tiene que ver con una cuestión de encubrir a alguien o de preservar a los Kirchner, más allá de la gran amistad que el funcionario tenía con el esposo de Cristina Kirchner.

Antes de terminar la entrevista, el Leandro Báez detalló que él siente que los abogados no lo están ayudando al padre a salir de la cárcel y que su fortaleza es la culpable de que no hable, ya que ha aguantado más que cualquier otro preso en causas similares. Sumado a ello, Leandro expresó -con lágrimas en los ojos- que él confía en que su papá se va a presentar y va a declarar toda la verdad en la última audiencia.