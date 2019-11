En transición, Kicillof cuestiona a Vidal y también a Macri

Durante la inauguración del IV Congreso de Economía Política, el gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó duramente contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, a quienes llamó "estafadores" por la herencia económica y las "mentiras" durante la campaña.

"Esta vez no la podemos dejar pasar. Es responsabilidad de los científicos, investigadores, pensadores, intelectuales del campo popular, dejarles en claro a todos, hasta el último argentino, que el experimento neoliberal de Macri y Vidal es algo que no debe repetirse nunca más", aseguró Kicillof desde la Universidad Nacional de Hurlingham.

Congelar las tarifas eléctricas y la actualización del Fondo del Conurbano, ejes del gobernador electo

El electo mandatario bonaerense añadió: "Prometer una cosa y hacer otra no es un delito que esté en el Código Penal, pero debería estar. No puede ser gratuito". Y amplió: "En 2015 ganaron la elección prometiendo muchas cosas que no cumplieron: subir las jubilaciones, sacar el Impuesto a las Ganancias, crear empleo de calidad, apoyar la ciencia... Se llenaron la boca de mentiras".

Kicillof viene de reunirse hace dos semanas y tras su contundente triunfo en la elección provincial, con la todavía gobernadora Vidal. En parte, el equipo del gobernador electo está estudiando los activos y pasivos coyunturales de la provincia de Buenos Aires.

Para el equipo de Kicillof, hay un déficit de $50 mil millones. Incluso, el gobernador electo le reclamó a Vidal que reclame una actualización por $20 mil millones del Fondo del Conurbano antes del traspaso. Por lo que averiguó El Cronista, es más que probable que el presidente Mauricio Macri no haga esa actualización. Por consiguiente, Kicillof ya está hablando con Alberto Fernández, según fuentes del ex ministro de Economía, para que concrete esa actualización para la provincia más popular del país.

El otro punto que reclamó el gobernador electo es que Vidal de marcha atrás con los aumentos en las tarifas eléctricas, establecidos por la mandataria para enero. Kicillof, por consiguiente, es muy probable que asuma congelar esa tarifa. En línea con su promesa de las últimas semanas y en base a lo que dijo ayer en Hurlingham, con críticas al neoliberalismo.