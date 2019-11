Evo Morales apuntó contra la OEA y pidió que se investigue el accidente del helicóptero

“Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para pacificar, pero es importante el diálogo nacional (…) Va a ser difícil parar esta confrontación, algunos países amigos, algunas instancias para pacificar Bolivia, pensé que con mi renuncia pararía, más bien, tras mi renuncia, cuatro muertos”, dijo Evo Morales en su primera conferencia de prensa en la Ciudad de México, a donde llegó ayer tras dimitir en su país.

Además, sostuvo que es posible hablar de elecciones generales de inmediato sin su candidatura, si eso sirve para evitar más enfrentamientos y acusó a la mandataria interina, Jeanine Áñez, de incumplir la Constitución Política del Estado (CPE).

La exsenadora por la oposición se proclamó presidenta tras la renuncia de toda la cadena de mando: Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, la titular del Senado, Adriana Salvatierra, y el de Diputados, Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli.

“Ayer aparece autoproclamada la presidenta, no respetó la Constitución, porque cualquier renuncia debe ser aprobada o rechazada, no hubo esa sesión, si aceptaban la renuncia, entonces debía asumir la presidenta del Senado, y el presidente de Cámara de Diputados con represalias lo hicieron renunciar (…) Pueden inventar cualquier figura jurídica, pero no respetaron la Constitución”, acusó Morales.

Ayer la Asamblea Legislativa debía tratar en sesión las renuncias de Morales y García Linera, pero finalmente se levantó la sesión –tras dos intentos fallidos- luego de que los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales (que contrala dos tercios tanto en el Senado como en Diputados) no dieran el quórum.

Durante la conferencia, Morales pidió que sea “debidamente investigado” el incidente que sufrió el helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana en el que viajaba el pasado 4 de noviembre. "Ahora me doy cuenta, y seguramente ustedes se han informado, de que el accidente de helicóptero creo que no era casual", dijo.

Auditoría de la OEA

Morales también cuestionó la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -semanas atrás, sin embargo, había dicho que sus resultados serían "vinculantes" para el eventual llamado a nuevas elecciones, de comprobarse la existencia de fraude en los comicios del 20 de octubre- y aclaró: "Nunca en mi vida he pedido a instituciones o autoridades que hagan alguna cosa ilegal".

Además, señaló irónicamente que "la OEA ya no está al servicio de los pueblos latinoamericanos", sino que "está al servicio del imperio norteamericano". "Deberían cambiar el nombre de la OEA para que en lugar de Organización de Estados Americanos sea Organización de Estados del Norte", y dijo que el organismo había dado una opinión política, no jurídica n técnica.