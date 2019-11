Reestructuracion de la deuda: "No hay que salir rápido sino bien parado"

Ya con el resultado de las elecciones 2019 en la mesa, las cuestiones de reestructuración de la deuda, junto con el plan económico y financiero del nuevo gobierno comienzan a ser los temas claves a vigilar por parte de inversores y analistas. El resultado de la elección significó no solo la vuelta del peronismo al poder sino un reparto de poderes de la sociedad a los dirigentes de una manera que los obliga a resolver de manera consensuada la crisis económica actual y los temas estructurales que tiene Argentina. Para hacer un análisis del resultado electoral y de la actualidad económica local, el Cronista tuvo la oportunidad de conversar con Gabriel Basaluzzo, director de la Licenciatura en Finanzas de la Universidad de San Andrés quien sostuvo que “es importante salir bien parado de la reestructuración ya que tarde o temprano vamos a necesitar volver al financiamiento externo e interno”

¿Qué balance haces de la gestión Macrista en términos financieros?

En términos financieros tiene casi todo en negativo. Solamente la reducción del déficit, pero aún eso resultó casi por imposición externa y el proceso se dió tan forzado sobre el final del mandato que resultó inviable políticamente. Hubo cosas muy buenas como la libertad de expresión, la apertura al mundo y a las relaciones internacionales, las mejoras en la política de seguridad, la concientización de la necesidad de equilibrar el presupuesto, la desregulación de los cielos, etc. Pero financieramente no hay mucho por rescatar.

¿Por qué resulta tan importante salir bien parado de la reestructuración de la deuda

Y, porque en algún momento vamos a necesitar volver al financiamiento externo e interno. En el cortísimo plazo se sabe que solamente si se produce un milagro y se vuelve a acordar algo con el FMI , vamos a tener que financiarnos con emisión monetaria. Hoy tenemos niveles de 1% de déficit primario y todavía no se atacaron los problemas de fondo que hablábamos antes. Igualmente creo que la realidad marcó que para salir de la crisis es necesario algo más que un cepo o volver a los mercados. No todo es el “como” se financian las cosas. Por más que salgamos bien parados de la reestructuración, si finalmente no atacamos los problemas estructurales, en cuatro años (o menos) vamos a volver a chocar.

"El riesgo de emitir dinero con pérdida de reservas es que hoy una hiper es más probable que antes"

¿Qué pasaría si se demora ese proceso?

En esto creo que es mejor salir bien que salir rápido. Porque si se sale bien, se va a poder cumplir con los compromisos y generar la confianza para poder, en caso de necesidad volver al mercado de deuda en un futuro. En el corto plazo, con el cepo impuesto para evitar ir al dólar , con algún acuerdo en materia de precios y aumento en los encajes remunerados para absorber parte del excedente de dinero, se ganaría tiempo para lograr un acuerdo razonable y empezar a ver cierta reactivación que permita pagar.

El reclamo del FMI y de la sociedad son contrapuestos. ¿Cómo crees que Alberto Fernández va a solucionar ese choque de intereses? ¿Por quién debería optar?

Imagino que Alberto Fernández va a plantear al Fondo la razonabilidad de flexibilizar la situación mientras se negocia algún tipo de nuevo acuerdo. Y el Fondo, con nuestra experiencia en 2001 y la actual en Chile y varios países latinoamericanos más, quizás tenga algo más de receptividad que en el pasado. Hay que ser consciente que la lluvia de dólares (entendida como inversión extranjera directa) no llegó y no va a llegar, y pensar en estimular la producción sin recursos es complejo. La opción del presidente es la obvia, porque el mandato de los electores fue muy preciso: alcanzar la sustentabilidad macroeconómica no puede ser a expensas de la implosión social y productiva. Alberto Fernández va a tener que mantener un equilibrio muy delgado entre la empatía social y el orden presupuestario. Los controles van a ayudar, pero el margen de error es muy bajo.

Alberto Fernández dijo que la deuda es impagable…

Es cierto. Es impagable con la estructura económica actual. Quizá logre poner en stand by al pago de la deuda uno o dos años para que la economía reactive y luego volver a hablar con acreedores. Creo que hay responsabilidades compartidas del Gobierno junto con el FMI y ambos lados tienen que buscar que la economía pueda volver a crecer. Si se reactiva la economía será más fácil pagar la deuda. Hoy creo que hay que buscar evitar implosionar.

¿La Deuda con el FMI y acreedores, es un seguro para que no veamos más populismo?

Puede ser. De todos modos, creo que tanto hedge no hace falta. Me da la sensación que el peronismo entendió que con el discurso del “Vamos por Todo” no se llega a ningún lado. Ese discurso polarizó (y polariza) a la sociedad, fue funcional durante casi 15 años, pero en algún momento hay que madurar y entender que la grieta y la política pendular entre extremos es una parte del problema. Es verdad que el endeudamiento da menos margen para ser demasiado populista. De todos modos, el no populismo (algunos pensamos que Macri fue más populista de lo que se cree) parecería que no necesariamente da resultados. Que con eso no alcanza. Macri, por ejemplo, dejó la mayoría de los indicadores económicos peor que como los recibió, salvo del déficit.

"La reestructuración de deuda es importante pero hay que atacar temas estructurales, sino vamos a volver a chocar"

Dado los controles cambiarios ¿el BCRA tiene que bajar la tasa? ¿debería hacerlo más rápido?

La tasa estaba por las nubes porque la demanda de pesos desapareció hace rato. Hoy con el cepo al dólar , es razonable que se intente bajar la tasa. Se quiere reactivar el crédito productivo y para consumo, para así reactivar un poco la economía. Es una solución meramente de ciclo para empezar a mover la rueda de nuevo. Dado el escenario, es algo que se puede hacer, aunque no hay que dejar de entender que la gente no acepta voluntariamente recibir menos por los pesos, solamente lo hace porque se le prohíbe la compra de dólares. A largo plazo, tenés que recuperar la demanda genuina de pesos para poder volver a un escenario más normal.

¿Cuáles son los riesgos de emitir dinero en un contexto de perdida de reservas?

Que hoy una hiper es más probable que antes. Ahora no te van a correr tanto contra las reservas por el cepo, pero se te va a ir a precios. Por eso el acuerdo de concertación que tanto se habla hoy, y que no es nuevo. Ya se probó antes sin muchos resultados. Pero cuidado, esto de la emisión no es un fenómeno propio de los Fernandez de antes y de ahora. Si se tiene en cuenta el volumen de Leliq que emitió este Gobierno, la emisión monetaria también existió. En buena medida por eso la recomendación de Cavallo de pasarlo a encajes remunerados a la tasa pasiva, para visibilizarlo como emisión monetaria.

¿Cuál suele ser la mejor cobertura ante un contexto hiperinflacionario?

Naturalmente el dólar. Imagino también que las acciones pueden dar una buena cobertura a largo plazo. Además, por su estructura, los Cedears son una alternativa para pegarte a la brecha. Claramente instrumentos de deuda no, salvo que sean en dólares o dollar linked, el tema es que te los paguen.

¿Cuánto condiciona el mundo a la Argentina y al proceso de reestructuración?

El factor global siempre es un condicionante, pero es más importante que Argentina decida atacar sus problemas estructurales. Lo externo, si vos haces las cosas bien y sostenidamente, te acompañará más o menos, pero a la larga la diferencia la tenés que hacer vos. Argentina perdió un protagonismo del tipo que supo tener a principio de los noventa, pero perdió la oportunidad. No se hicieron cambios de fondo y lo que se hizo no salió bien. Ahora lo bueno es que tenemos que mirar hacia adentro y dejar de buscar soluciones mágicas. Hay que arremangarse, ponerse a trabajar, y dejar de vivir de arriba.