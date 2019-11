Prevén que demandas por Cupón PBI podrían llegar a u$s 4000 millones

Un nuevo capítulo se inscribe en los litigios de los tenedores de bonos con la Argentina: tres nuevos fondos se sumaron y presentaron demandas por u$s 423 millones en la justicia porque el país no pagó el Cupón PBI derivado del crecimiento económico en 2013.

Se trata de Palladian Partners, HBK Master Fund y Hirsh Group, fondos que demandan a la Argentina en un tribunal de Londres, según se supo ayer de una presentación concretada en agosto.

De esta manera, estos tres se suman a otros cuatro que habían hecho sus presentaciones en los últimos meses en el juzgado a cargo de Loreta Preska (la jueza que reemplazó a Thomas Griesa), en Nueva York.

El primero en presentar la demanda inicial por el mismo tema fue Aurelius, en enero de este año, un fondo buitre de larga data en el reclamo a la Argentina y a otros países. La presentación fue por unos u$s 84 millones, siempre por vencimientos que no se abonaron.

Los fondos afirman que el gobierno argentino manipuló las estadísticas en el pasado

"Las demandas presentadas en el exterior por el Cupón PBI ya suman más de u$s 800 millones, más intereses. Aunque la Argentina ha logrado reducir el número de litigios considerablemente, aun quedan más de u$s 6000 millones por resolver", sostuvo el analista Sebastián Maril, que lleva registro de las presentaciones en los tribunales en casos de deuda argentina.

Los siete fondos que demandan a Argentina por el Cupón PBI son Aurelius (u$s 87 millones), Palladian Partners, HBK MF y Hirsh Group (por u$s 423 millones), ACP Master (u$s 159 millones), 683 Capital (por u$s 27 millones) y Novoriver (por u$s 181 millones).

El tema que subyace a estas demandas es que, en caso de que tengan una resolución favorable en la justicia, más bonistas podrían sumar su reclamo en contra de la Argentina. "De hacerlo, que tampoco sería inmediato y que de un día para otro lo hagan", señaló Maril. No obstante, calculó que el total implicaría compromisos extra por unos u$s 3500 millones a u$s 4000 millones.

Los tres fondos, cuya presentación se conoció ayer, poseen u$s 6100 millones en valores denominados en euros vinculados al PBI, describió la agencia internacional Bloomberg. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del PBI durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6% y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los Cupones tendrían que haber un reembolso significativo.

Señalan que los cambios en los datos oficiales de inflación en 2007 redujeron los pagos a los tenedores de bonos

Pero luego, la Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PBI, al publicar cifras que fueron mucho más bajas de las esperadas y demasiado bajas para estimular un pago, alegan. De esta manera, los fondos dicen que el país intentó engañar a los inversores, ya sea voluntaria o accidentalmente, al publicar estadísticas inexactas del PBI.

En sus presentaciones judiciales, "los fondos señalan que el gobierno argentino manipuló las estadísticas económicas en el pasado, señalando los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en 2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos", agregan en Bloomberg.

Desde la Argentina se niego manipulado las cifras del PBI para evitar pagar a los inversores, al afirmar en sus documentos judiciales que el cambio era necesario debido a que el antiguo método ya no reflejaba su economía.

En el caso de que Preska falle a favor de las presentaciones de estos fondos, en Nueva York, la Argentina aún puede ir a la Corte de Apelaciones y, luego de ahí, si aún hubiera una decisión desfavorable, puede recurrir a la Corte Suprema.

"No descarto que Preska primero convoque a una audiencia para poder entender bien de qué se trata el caso, y luego de ahí emita su fallo", describió Maril.