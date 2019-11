La suba de tasas de bonos del Tesoro suma un desafío a la reestructuración de deuda

La suba de tasas norteamericanas es incipiente ya que solo muestra un desplazamiento de 30 puntos básicos desde agosto. Sin embargo, analistas del mercado admiten que un mayor costo del dinero podría generar un escollo para el proceso de reestructuración de la deuda argentina. Aun así, analistas también consideran que la renta fija local se ve mayormente influenciada por cuestiones domésticas.

Las Letes en dólares cortas rinden cerca de 2000% para los primeros vencimientos de 2020 mientras que las Lecap rinden más de 300%. La curva soberana por su parte muestra un grado de estrés importante sobre todo para el segmento más corto de la misma. Todo ello habla de que está prácticamente descontado el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda argentina en los primeros meses del año que viene. El tamaño de la deuda que vence el año que viene es importante.

Nery Persichini, head de Estrategia de GMA Capital, apuntó que desde hoy hasta diciembre del año que viene, el Tesoro Nacional tiene que afrontar vencimientos por u$s 19.800 millones asumiendo renovaciones de entidades públicas y de organismos internacionales, excepto el FMI.

“Los compromisos con acreedores privados superan los u$s 16.000 millones considerando capital e intereses de bonos Ley NY y Ley Argentina y los pagos de Letes reperfiladas. Al Club de París, el Gobierno debe pagarle u$s 2100 millones, y al FMI, intereses por u$s 1600 millones. El grueso de los vencimientos es antes de junio. Hasta mayo, son el 65% del total”, dijo.

La reestructuración de deuda

El mercado descuenta que el próximo gobierno llevará a cabo un nuevo proceso de reestructuración de la deuda y el contexto de suba de tasa de interés podria dificultar el mismo.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), entiende que en este escenario existen fuerzas contrapuestas sobre la deuda argentina y sobre el proceso de reestructuración de deuda.

“Claramente una suba de la tasa del tesoro americano a 10 años encarece la reestructuración de la deuda. De todos modos, si se comienza a pensar en una desaceleración y no tanto una recesión, lo que va a haber es un apetito por riesgo mayor, lo que favorecería un mayor apetito por riesgo, favoreciendo a la reestructuración de la deuda”, explicó Abdala.

Yendo a nivel regional, Abdala entiende que el contexto regional hace que el aptito sea menor sobre la deuda argentina de cara a la reestructuración.

“La región no pasa por un buen momento por lo que no esperamos un apetito del riesgo exacerbado”, dijo Abdala.

Para un operador de bonos de un broker local, por ahora resulta prematuro poner como foco la suba de tasas, aunque si es una cuestión a vigilar.

"Por ahora la suba de tasas es marginal. De todos modos, si tal proceso de exacerba, será un condicionante mayor. Habrá que ver si la suba de tasas se amplía hacia niveles aun más ambiciososo o si más bien se trata de un rebote técnico. Por ahora no preocupa pero la atención comienza a tornarse hacia tales variables y será clave vigilar cual va a ser el nivel de tasa más bien llegado los meses de junio del año que viene", dijo.

Bonos argentinos influenciados por cuestiones locales

Si bien Argentina se encuentra integrada al mundo y las cuestiones globales afectan de alguno u otro modo a la economía y a la deuda local, el hecho de que el país se encuentre de cara a un proceso de reestructuración de deuda hace que la dinámica económica y de los activos locales queden blindados a factores domésticos.

Con una visión más crítica, Axel Cardín, research de Bull Market Brokers entiende que actualmente los bonos responden 100% a factores políticos locales y no tanto a factores globales.

“Que la tasa se mueva un poco para arriba o para abajo no modifica el hecho de insostenibilidad de la deuda que tiene hoy Argentina”.

Para Cardín, lo único que puede mejorar las condiciones de los bonos y de una reestructuración hoy es que Alberto Fernández empiece a definir su gabinete económico y sean personas capaces y relativamente aceptadas por el mercado.

“Será importante ver que se presente un plan económico sólido que busque la consolidación fiscal”, anticipó Cardín el analista.

Un portfolio manager de un fondo local coincide con Abdala y resalta que el actual contexto de global deja vulnerable al proceso de reestructuración de deuda, así como también a la reactivación económica a mediano plazo.

“Más allá de que estemos de cara a un escenario de desaceleración global, o bien, un contexto de suba de tasas, la economía argentina sigue estando vulnerable y lo va a seguir estando hasta tanto no se resuelva la reestructuración de la deuda. Si se desacelera la economía global, es esperable que veamos mayor volatilidad en Wall Street y un escenario de distress de distintos activos financieros, complicando el contexto de reestructuración de la deuda. Por otro lado, si el contexto es de suba de tasas, con rendimientos mas altos encarecerán las exit yields de los nuevos bonos argentinos”, dijo el portfolio manager.