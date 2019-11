Malcorra: "En Bolivia hubo un golpe de Estado, no es una cuestión debatible"

Susana Malcorra, la ex canciller de Mauricio Macri, afirmó hoy que "no es debatible" que en Bolivia se produjo un golpe de Estado y consideró que es peligrosa "la lectura ideológica del gobierno argentino" sobre la situación en ese país.



"Acá hubo un golpe de Estado, no es una cuestión debatible, es un golpe de Estado liso y llano. La región supo decirle 'Nunca Más' a los golpes, me parece peligroso que ahora se pongan consideraciones en torno al golpe en Bolivia", dijo Malcorra esta mañana en declaraciones a FM Futurock y radio La Red.



En ese marco, la ex titular del Palacio San Martín del gobierno de Mauricio Macri indicó que "hay una lectura ideológica del gobierno argentino sobre el golpe de Estado y eso es peligroso".

El canciller Jorge Faurie, sucesor de Malcorra, insistió hoy en que hasta ahora "no están los elementos" para describir lo que sucede en ese país como un golpe de Estado, pero planteó la necesidad de que ningún actor "asuma un papel que no le asignó la Constitución".

"No sé porqué (Mauricio) Macri y (Jorge) Faurie no llamaron golpe de Estado a lo que pasó en Bolivia", indicó Malcorra, y agregó: "Hay que ser muy cuidadoso en este sentido; la postura de Argentina respecto al golpe de Estado no es una postura constructiva".

"Hemos dicho todos 'Nunca Más' y ahora estamos diciendo 'no fue tan así', y eso me preocupa. Evo Morales es un presidente electo democráticamente. Una cosa no quita la otra, más allá de la cuestión ideológica", advirtió.

En ese sentido, la ex funcionaria del actual gobierno sostuvo que "la diplomacia es muy criticada en muchas cosas, pero debe mantener un compás de reglas para no perder relaciones internacionales".