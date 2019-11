Economía y política Martes 12 de Noviembre de 2019

Bolivia: a ex ministro K le da "vergüenza" la posición del gobierno de Macri

"Me da vergüenza porque la cancillería tiene una posición histórica. Es increíble en un gobierno que se está yendo que tenga gestos de este tipo", expresó el ex embajador en Chile y ex ministro de Salud Ginés González García.