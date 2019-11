Mesa sostiene que "no hubo golpe de Estado" y Morales lo acusa de represión

El candidato opositor Carlos Mesa sostuvo hoy que "no hubo golpe de Estado" en Bolivia, sosteniendo que las Fuerzas Armadas no presionaron a Evo Morales para que dimitiera, y apeló al "patriotismo" del partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS) para designar un mandatario interino y acabar así con la actual acefalía.

En todo caso, Morales acusó hoy directamente a Mesa de inaugurar "su golpe de Estado con represión para causar muertos y heridos en La Paz y El Alto", mientras al mediodía se registraban enfrentamientos de seguidores de ambos dirigentes.

Como en octubre de 2003, Carlos de Mesa, el golpista cómplice del prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada, inaugura su golpe de Estado con represión para causar muertos y heridos en La Paz y El Alto. La comunidad internacional es testigo de este atentado contra la vida y la CPE — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

Los disturbios se producen en diferentes barrios de la capital boliviana, que amaneció paralizada y en medio del caos por la situación política.

"Ya no como presidente, sino en mi condición de ser humano, pido a los trabajadores de salud y educación volver a prestar servicios a la población, luego de tantos paros y huelgas. Por encima de posiciones políticas, tienen la misión de cuidar con calidez y solidaridad al pueblo", tuiteó Morales, cuyo paradero es deconocido desde el domingo a la mañana.

"Después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en El Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia", añadió.

Entre otras cosas, Morales cuando anunció ayer en televisión su renuncia, dijo que era "para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales".

En la rueda de prensa que dio hoy Mesa con medios internacionales para "esclarecer la situación" después de que varias voces, incluidos gobiernos latinoamericanos, hayan denunciado la consumación de un "golpe de Estado" en Bolivia por la renuncia de Morales justo después de que el Ejército se lo sugiriera.

"Desmentimos categóricamente, no hubo golpe de Estado en Bolivia. No hay ningún elemento que permita considerar que se ha producido un golpe de Estado", afirmó el ex candidato presidencial de la plataforma opositora Comunidad Ciudadana.

Mesa sostuvo que "el conjunto de las acciones" que han propiciado la dimisión de Morales "fue protagonizado por el pueblo boliviano, movilizado de manera clara e inequívoca, pacífica y democrática, durante 21 días".

En su opinión, se trata de acciones legítimas ante "la decisión (de Morales) de llevar adelante un fraude gigantesco". "Le dio la espalda al pueblo boliviano el 21 de febrero de 2016", al desconocer el referéndum que rechazó la reelección indefinida, y "le dio la espalda al pueblo boliviano el 20 de octubre", ha esgrimido.

El ex presidente y ex vicepresidente ha subrayado que el "demoledor" informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) "ha ratificado que Bolivia vivió un fraude protagonizado por Evo Morales".

Además, ha reprochado al líder indígena que haya cerrado la "ventana de oportunidad" para resolver la crisis electoral al aceptar nuevas elecciones presidenciales pero insistiendo en ser el candidato del MAS.

Sobre las Fuerzas Armadas, ha considerado que se limitaron a aclarar que "no estaban dispuestos a reprimir al pueblo" y a deslizar la "sugerencia" de que Morales dimitiera. "No salieron a la calle ni generaron presión snre el presidente", ha defendido.

"Él ha provocado esta situación (...) y es inaceptable que se interprete que en Bolivia se vive un golpe de Estado. En Bolivia lo que se ha vivido es una acción popular, una acción democrática, que rechazó sistemáticamente la intención de Morales de ir adecuándose, pero sin moverse un milímetro, de una posición autoritaria", ha declarado.