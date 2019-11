Los 5 datos que hay que conocer antes de que abran los mercados

Elecciones en España, el Bréxit, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y las violentas protestas en Hong Kong, nada nuevo bajo el sol de los mercados. A nivel local, la brecha entre dólar oficial y el blue, y el crecimiento del riesgo país se llevan toda la atención de los inversores.

Las bolsas europeas caían el lunes ante una nueva ola de protestas en Hong Kong, los preocupantes datos de China y la advertencia de Moody’s sobre la deuda soberana de Reino Unido.

Trump desmiente que saque aranceles

Otro capítulo tendrá esta semana la guerra comercial de los Estados Unidos y China después de que el presidente Donald Trump, dijo durante el fin de semana que China quiere un acuerdo "mucho más que yo".

El martes el mandatario estadounidense dará un discurso el cual esperan con ansias los inversores. Ese discurso y esos indicadores potenciales podrían a su vez influir en la declaración de perspectivas de la Reserva Federal después de su decisión sobre la tasa de interés.

Las advertencias sobre los peligros de una guerra de capitales y la verificación de la realidad están creando preocupaciones comerciales para muchos mercados emergentes.

Dos días atrás, el sábado, Trump había salido a desmentir que fuera a retirar los araceles de China. El presidente de EE.UU. aseguró que no acordó la retirada gradual de aranceles que ambas partes se han ido imponiendo, tal y como anunció el Ejecutivo chino y confirmaron posteriormente fuentes estadounidenses.

"China quiere llegar a un acuerdo mucho más que yo", afirmó el mandatario en diálogo con la prensa en la Casa Blanca. El Gobierno chino adelantó que se habían llegado a "consensos" tras las conversaciones "extensas, constructivas y serias" de las últimas semanas entre ambas partes. "A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa porque saben que eso yo no lo haría", afirmó Trump.

"Nos estamos llevando muy bien con China, francamente ellos quieren hacer un trato mucho más que nosotros, estoy muy feliz ahora mismo, estamos ingresando miles de millones de dólares", añadió. El presidente estadounidense insistió, además, en que la firma con su homólogo chino, Xi Jinping, de un acuerdo para poner fin a la guerra comercial "podría ser en Iowa", un estado clave en las elecciones presidenciales de EE.UU. por ser el primero en celebrar su proceso de primarias.

Pero las palabras de Trump sobre los aranceles contradicen el anuncio que hizo el jueves pasado el Ministerio de Comercio chino, que aseguró que había llegado a un acuerdo con EE.UU. para cancelar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa, que comenzó en marzo de 2018.

Los mercados recibieron las declaraciones de Trump con sorpresa. Incluso la anteúltima joranda de la semana pasada, los mercados acogieron con optimismo el posible acuerdo entre China y EE.UU., de manera que Wall Street cerró en verde.

La apuesta de Sánchez

Los españoles votaron el domingo por segunda vez este año y el primer ministro interino, Pedro Sánchez, no está más cerca de poder formar un gobierno claro de lo que estaba en abril.

El resultado da un Congreso fragmentado que no ofrece una solución evidente al bloqueo político que sufre España.

Así podrían resumirse lo que ocurrió este fin de semana en España.

De acuerdo con los resultados oficiales, los socialistas obtuvieron 120 escaños, tres menos que en las elecciones de abril pasado.

Las votaciones, las cuartas realizadas desde diciembre de 2015, arrojaron un Congreso más dividido, en el cual ni los partidos de izquierda ni los de derecha cuentan por si solos los con los escaños requeridos para crear un bloque gobernante con mayoría absoluta.

La jornada electoral, sin embargo, arrojó importantes novedades como el hecho de que el partido de ultraderecha Vox se convirtió en la tercera fuerza más votada del país, al sumar 52 escaños, una cifra que supera con creces los 24 diputados que había conseguido en abril, cuando por primera vez obtuvo representación en el Congreso.

Brexit

Es la primera semana completa del tiempo oficial de campaña electoral en el Reino Unido, y el intercambio entre las partes parece estar volviendo a un terreno familiar, es decir, los conservadores atacan los planes de gastos de los trabajadores como fiscalmente irresponsables.

En este momento, los conservadores todavía están cómodamente por delante en las encuestas, aunque si están lo suficientemente lejos como para ganar una mayoría es una pregunta que se agudizará a medida que pasen las semanas. El Brexit, el tema central, sigue en boca de muchas empresas, pero los datos parecen mostrar que, para las acciones, el responsable no importa tanto como se podría suponer.

La agencia Moody’s advirtió el viernes pasado que podría volver a recortar su calificación de la deuda soberana de Reino Unido, señalando que ninguno de los principales partidos políticos que se enfrentarán a las elecciones del próximo mes parece que vaya a poder abordar los altos niveles de endeudamiento, cuya corrección el Brexit no ha hecho sino complicar.

Los inversores se mantenían a la espera de una serie de datos macroeconómicos de Reino Unido, incluyendo el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, así como las cifras de la producción industrial para el mes de septiembre.

Hong Kong: policía disparó a un manifestante

Un agente de Policía de Hong Kong disparó a quemarropa a un manifestante durante una protesta antigubernamental donde se bloquearon calles y líneas de metro durante la hora pico de este día lunes.

El disparo impactó de lleno en Patrick Chow, de 21 años, quien cayó inmediatamente al suelo. El joven fue trasladado a un hospital, donde se encuentra en estado crítico después de ser sometido a una cirugía por lesiones hepáticas y renales, según reporta el medio RTHK.

Muy temprano en la mañana de hoy, grupos de manifestantes construyeron barricadas en varios intercambiadores de transporte en los distritos de Shatin, Tseung Kwan O, Tuen Mun y Hung Hom, incluidos dos túneles de carreteras y lineas de metro.

Marcha multitudinaria en las calles de Hong Kong en memoria de un estudiante muerto

La Policía de Hong Kong confirmó vía Twitter lo ocurrido. "Durante las operaciones policiales, un oficial de Policía descargó su revólver de servicio, un hombre recibió un disparo. En las operaciones de Shatin y Tung Chung, los agentes de Policía han desenfundado sus armas de servicio", publicó.

La región administrativa especial china vive su quinto mes de protestas, que se iniciaron como rechazo a un proyecto de ley, ya retirado, que permitía la extradición de sospechosos hacia la China continental para ser juzgados. A esta petición original se le suman nuevas demandas, entre ellas, una investigación independiente sobre la presunta brutalidad policial.

A nivel local, dólar ofcial y blue arrancan la semana con una brecha de 3,5%

Además, de las cuestiones políticas que den mayor previsibilidad, o no, al panorama de la transición de gobierno, hay dos puntos importantes que mantendrán a los mercados en vilo: la brecha entre el dólar oficial y el blue, y el riesgo país que no para de subir.

El dólar blue se recuperó sobre el final de la rueda del viernes, luego de haber operado en la mayoría del día casi a la par del promedio oficial que realiza entre bancos el Banco Central (BCRA), lo que había anulado casi la brecha entre ambas cotizaciones.

Sin embargo, el billete que se vende en el mercado paralelo se recalentó en la media hora final, sumó $ 1,25 y terminó la semana en los $ 64,75.

El dólar mayorista retrocedió el viernes pasado 10 centavos hasta los $ 59,50, una baja semanal de 25 centavos. La caída no fue mayor gracias a que el precio fue sostenido por ventas de bancos oficiales, en especial el Banco Nación (BNA), en cuyas pantallas el billete finalizó sin cambios a $ 63. El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijó el precio en los $ 63,05, 17 centavos menos.

Con todo, hoy el oficial y el paralelo arrancan la semana con una brecha de 3,5%.

Otro dato al que el mercado estará especialmente atento hoy: es al riesgo país que desde las PASO se triplicó y se acerca a un nuevo récord tras los 95 puntos que subió la última jornada de la semana pasada.

Con 2437 puntos, el riesgo local se convirtió en la segunda nación detrás de Venezuela que tiene 16.631 puntos básicos. Y muy lejos del tercero, que es Ecuador con 764 puntos.

Desde elecciones PASO, la Argentina casi triplicó su riesgo financiero.