El cepo ayuda al BCRA a sumar dólares para pagos de deuda

En el corto período de existencia que lleva el cepo reforzado, apenas dos semanas, el Banco Central (BCRA) aprovechó para comprar algo más de u$s 1000 millones en un mercado cambiario mayorista casi cerrado. El repunte, lejos de compensar los más de u$s 22.400 millones de pérdida de reservas brutas del año, es un intento por ayudar a generar algunos dólares para cubrir los que van a salir de sus arcas por los vencimientos de deuda que el Tesoro tiene que hacer este año y no puede refinanciar en el mercado.

El viernes el BCRA compró unos u$s 330 millones según pudo conocer El Cronista (ver página 2), una cifra que de confirmarse en los datos oficiales en los próximos días la transformaría en la mayor compra desde marzo de 2017.

La capacidad de compra del BCRA es resultado del cepo. Al bajar a u$s 200 mensuales el tope para compras de personas físicas, exigir autorización previa para toda otra operación y forzar a los exportadores a plazos estrictos de liquidación de sus divisas se generó una situación en la que la oferta es muy escasa, pero los demandantes autorizados a operar son aún menos. "El BCRA corrió a la demanda en un contexto en el que hay superávit y en el que los gastos por turismo están en niveles bajos", dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. "Lo raro sería que no estuviera comprando", agregó.

Ese sobrante de divisas comerciales, el BCRA compró prácticamente el 37% del volumen operado en el mercado cambiario en las 9 ruedas que hubo con cepo reforzado.

Con 29 días hábiles más para que termine el año, ese ritmo le da una capacidad de compra de unos u$s 3000 millones en lo que queda de 2019, asumiendo que los volúmenes operados se mantienen estables. La Secretaría de Finanzas informa vencimientos de capital e intereses por u$s 4939 millones en noviembre y diciembre sumados.

Las compras oficiales tienen otro efecto, y ese es el de sostener el precio oficial del dólar en un mercado con la cancha tan marcada como para que no haya suficientes demandantes. Evita un atraso.

Pero lo principal, en un contexto de enorme escasez de divisas para hacer frente a pagos de deuda, es que esas compras ayuden aunque sea parcialmente con los vencimientos.

"No alcanza para cubrir los vencimientos del primer trimestre de 2020, pero este ritmo de compra de divisas tendría que alcanzar al menos para los de diciembre", dijo Juan Manuel Pazos de TPCG.