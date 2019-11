Salta: Sáenz afirmó que si gana trabajará "de manera conjunta" con Alberto F.

El candidato a gobernador de Salta del Frente Sáenz Gobernador, el intendente de la capital provincial Gustavo Sáenz, consideró que la de hoy es "una elección importante, sobre todo para los salteños", y pidió que "no haya vencedores ni vencidos", y que la gente pueda "elegir con total libertad y tranquilidad".

"Es un momento especial para los salteños y esperamos que se pueda vivir todo en armonía y en paz, y podamos en toda la provincia elegir con total libertad y tranquilidad", expresó Sáenz.

El actual intendente de la ciudad de Salta formuló estas afirmaciones antes votar en el colegio 5080 "Doctor Manuel A. Castro", en el marco de los comicios provinciales para definir al sucesor de Juan Manuel Urtubey, tras 12 años a cargo de la Gobernación.

"Es la última elección en el país, una elección importante, sobre todo para los salteños", afirmó el candidato, quien acotó que, si resulta electo gobernador, tendrá "la obligación de trabajar de manera conjunta con quien ha sido elegido presidente de la Nación", Alberto Fernández.

En este sentido, indicó que "vamos a esperar que se definan los resultados hoy y, por supuesto, nos toque ganar o perder, nos vamos a poner a disposición", y sostuvo que encabeza "un modelo que ha planteado desde un primer momento la unidad de todos los salteños".

Tras 12 años, los salteños eligen al sucesor de Urtubey Tras 12 años de gestión, los salteños van a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Juan Manuel Urtubey. Más de un millón de electores están habilitados para votar en las elecciones provinciales de mañana, en las que además se votan 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales.

"Es un frente absolutamente amplio, salteño, donde hemos permitido la participación de todos los sectores que querían hacerlo. Eso es lo que queremos, que no haya vencedores ni vencidos", manifestó. Luego, señaló que "los argentinos están cansados de las peleas de los políticos. Hay que pelear por ellos", y agregó que no tiene asperezas con el candidato del Frente de Todos, el diputado nacional Sergio Leavy.

"Espero que si le va bien me invite a participar, ayudarlo y acompañarlo. Yo voy a convocar a todos los sectores, como lo vengo haciendo, como corresponde, con la humildad que hay que hacerlo y con la grandeza que debemos tener", añadió. Al ser consultado sobre el estado en el que quedó la provincia tras los 12 años de gestión de Urtubey, respondió que se trata de "un análisis que deberemos hacer en la transición", e insistió "en la necesidad de trabajar todos juntos, porque a este país no lo saca una sola persona y tiene que quedar claro que desde Salta hay que mostrar que acá no hay grietas".

PASO en Salta: Sáenz obtuvo una clara ventaja sobre el Frente de Todos Gustavo Sáenz, candidato por el Frente Sáenz Gobernador, que es apoyado por el PRO, lidera los resultados en las elecciones PASO salteñas para nominar candidatos a suceder al actual mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey, que no tiene posibilidad de volver a presentarse.

Asimismo, afirmó que desde la oposición "claramente se violó la veda electoral", y opinó que no está de acuerdo con "ir cuatro veces a las urnas en el año", como sucedió este 2019 en Salta.

"Hay que definir definitivamente que haya un solo sistema electoral en todo el país. Hay que dar la discusión de cuál es el mejor sistema y que de una vez por toda que no haya elecciones divididas", dijo. Sobre el voto electrónico, puntualizó que "está trabajando perfectamente", y aseveró: "Yo no he sido el precursor del voto electrónico. Me ha tocado ganar y perder con este sistema".

"Los que hoy denuncian al voto electrónico son los que lo votaron, los que lo defendieron, los que cuando ganaron estaban de acuerdo y los que cuando les va mal dicen que es un pésimo sistema", señaló, tras lo que consideró que es necesario "conversar sobre el sistema electoral, al igual que hay que conversar sobre una reforma constitucional".

En las PASO del 6 de octubre último, en esta provincia, el Frente Sáenz Gobernador resultó el más votado, con 292.690 votos (42,81%), mientras que el Frente de Todos se posicionó detrás con 220.278 sufragios (32,22%).