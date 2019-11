Lula apuntó contra Bolsonaro y Sergio Moro: “Dudo que puedan dormir con la conciencia tranquila”

Tras recuperar su libertad ayer, el ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, encabezó un acto frente a miles de militantes del Partido de los Trabajadores (PT) en la sede de los metalúrgicos de San Pablo y apuntó contra Jair Bolsonaro y el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro.

Lula a ambos responsables de la causa que "fue armada en su contra" con el fin de allanarle el camino a Bolsonaro hacia la presidencia.

"Me preparé este tiempo para no tener sed de venganza, yo quería probar que aún preso dormía con mi conciencia mucho más tranquila que muchos de los que me pusieron en esa situación. Bolsonaro llegó a confesar que perdía las elecciones si yo competía. Él le debe su campaña a Moro y a las fakes news. Yo duermo con la conciencia tranquila y dudo que Moro duerma con la conciencia tranquila. Y dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila", lanzó Lula desde un escenario abarrotado de dirigentes.

En esa línea, añadió: "Yo podría haber huido del país o haberme alojado en una embajada pero me quedé para probar que el juez Moro no era juez, es un canalla. Si yo salía de Brasil iba a ser tratado como un fugitivo y decidí enfrentar a las fieras y probar mi inocencia".

Lula remarcó que tiene "más coraje que nunca" y luchará "para recuperar el orgullo de ser brasilero". "Bolsonaro fue electo democráticamente y lo aceptamos. Aceptamos el mandato democrático, pero fue electo para gobernar al pueblo brasileño", lanzó el líder del PT.

Con el actual jefe de Estado en la mira, Lula pidió que se investigue "cómo construyó el patrimonio de siete casas. Yo fui diputado y presidente y si me dan vuelta no se me cae una moneda".

Bolsonaro llegó a confesar que perdía las elecciones si yo competía. Él le debe su campaña a Moro y a las fakes news. Yo duermo con la conciencia tranquila y dudo que Moro duerma con la conciencia tranquila. Y dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila

Un proyecto que empobrecerá a los brasileños

Para Lula, Bolsonaro está "presentando un proyecto económico que empobrecerá más a los brasileños", que "hoy tienen menos salud y menos empleo".

"Este país es de 210 millones de personas y no podemos permitir que los milicianos acaben con este país que construimos", lanzó en alusión a la formación y carrera militar de Bolsonaro.

Y concluyó: "Tengo la certeza de que en 2022 la llamada izquierda a la que Bolsonaro le tiene tanto miedo va a derrotar a la ultra derecha que tanto queremos derrotar. Este país no merece el gobierno que tiene".