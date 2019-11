Alberto y Cristina celebraron la libertad de Lula

El presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidente electa Cristina Kirchner se expresaron a través de las redes sociales acerca de la libertad obtenida esta tarde por el ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre!”, escribió Fernández en Twitter y acompañó su mensaje con una fotografía del brasileño.

Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre.



¡Viva #LulaLivre! pic.twitter.com/Y8hKAiJvWe — Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019

Por su parte, la ex presidenta también se expresó en sus diversas redes al tiempo que Lula da Silva se dirigía a la multitud que se agolpó a la salida de la prisión de Curitiba donde permanecía encarcelado desde abril de 2018.

“Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. #LulaLivre”, escribió Cristina.

Lula fue encarcelado en 2018 con una condena de ocho años y diez meses tras haber sido declarado culpable de aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos con el gobierno. Siempre alegó inocencia y dijo que el caso en su contra tenía motivaciones políticas.

El juez federal Danilo Pereira Junior dictaminó esta tarde la liberación inmediata del ex mandatario luego de que el jueves el Tribunal Supremo (STF) resolviera que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles.

Más temprano, el ex canciller de Brasil, Celso Amorim, sostuvo que "no hay razones" para que Lula da Silva no asista el próximo 10 de diciembre a la asunción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de ese país que dejó al ex mandatario a un paso de su liberación.

En la misma sintonía se había expresado anoche José Luis Gioja, el presidente del PJ, quien manifestó sus deseos de que el ex mandatario brasileño participe el 10 de diciembre del acto de asunción de los Fernández. "Nos hicimos eco de la información que llega de Brasil. Que bueno sería tenerlo a Lula en la asunción de Alberto y Cristina el 10 de diciembre", escribió en su cuenta de Twitter el sanjuanino.