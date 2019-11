Primer contacto del futuro gobierno con el FMI: Nielsen se reunió con Werner

Un día después de que Alberto Fernández sostuvo que la Argentina no puede "pagar la deuda en las condiciones que está", y que mencionó que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "iba a ser difícil", se produjo el primer intercambio del equipo del presidente electo con un funcionario del organismo.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, se reunió esta tarde con Guillermo Nielsen en los márgenes de una conferencia organizada por la Universidad de Miami.

"Tuvieron un encuentro productivo donde hablaron de la situación económica del país. Alejandro reiteró la disposición del staff del Fondo de colaborar con el equipo del presidente electo Alberto Fernández a su conveniencia", confirmó una fuente del FMI.

El vocero principal del FMI, Gerry Rice, había reconocido ayer que podía darse este intercambio entre Nielsen y Werner en Miami. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que reiteró que el organismo está dispuesto a trabajar con el gobierno electo.

"Estamos dispuestos a trabajar cuando le resulte conveniente a la nueva administración de Argentina y esto no depende de condiciones previas", señaló en conferencia de prensa Rice.

No hubo mención alguna al desembolso pendiente de u$s 5400 millones, que debió haber llegado en septiembre, pero aún no fue girado tras el cambio de escenario político y el deterioro de las condiciones económicas post elecciones PASO.

Cuando Rice fue consultado sobre si Argentina había pedido comenzar un proceso de reestructuración de deuda con acreedores privados o si antes debía tener, de alguna manera, el consentimiento del FMI, el vocero precisó que esa decisión es "exclusiva" de los países miembro, en consulta con sus asesores legales y financieros.