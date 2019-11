Marcha atrás: Trump rechazó las versiones de China sobre la cancelación de aranceles

Donald Trump desmintió las declaraciones del gobierno chino en relación a la cancelación de aranceles, sumando incertidumbre a un mercado financiero que prácticamente daba por descontado un acuerdo entre las dos principales economías del mundo.

“Les gustaría una reversión, no he aceptado nada”, dijo Trump a periodistas este viernes. “A China le gustaría una reversión, no una reversión completa, porque saben que no lo haré”.

El jueves, las señales apuntaban hacia un acuerdo de primera fase que incluiría una reversión de aranceles. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, dijo que los negociadores tuvieron discusiones y “acordaron eliminar los aranceles adicionales en fases a medida que se avanza en el acuerdo”.

Trump dejó en claro que Estados Unidos -que también ha visto afectada su industria manufacturera y la llegada de nuevas inversiones como resultado de la guerra comercial- aún no había llegado a un acuerdo y enfatizó que no eliminaría todos los aranceles. Si bien está la expectativa de que los aranceles programados para el 15 de diciembre (como celulares inteligentes y juguetes) no entren en vigencia como parte de un acuerdo inicial, muchos aranceles siguen vigentes, por ahora, incluido un arancel de 15% sobre u$s 110.000 millones adicionales en bienes que entraron en vigencia el 1 de septiembre.

Los bonos estadounidenses se recuperaron y las acciones cayeron después de que los comentarios del presidente redujeron parte del optimismo que había aumentado en torno a las perspectivas de una tregua. Mientras que las exportaciones e importaciones chinas siguieron su contracción en octubre, aunque un poco menos de lo pronosticado por economistas.

Trump, además, se refirió al lugar donde se firmaría la 'Fase 1' del acuerdo con Xi Jinping: “Suponiendo que lleguemos a un acuerdo, no me gusta hablar de cosas hasta que sucedan, pero podría ser Iowa o un terreno agrícola o algo así”, dijo y agregó: “Será en nuestro país, pero podría ser un lugar así”.

No obstante, fuentes cercanas a la negociación le informaron a Bloomberg que cualquier cierre de un acuerdo de primera fase podría postergarse hasta diciembre y que algunos lugares de EE.UU. habían sido descartados.

Los líderes inicialmente esperaban reunirse durante la cumbre de la Apec en Chile -que iba a desarrollarse los próximos 16 y 17 de noviembre-, pero la reunión fue cancelada debido a las protestas en Santiago.