Lula podría asistir a la asunción de Alberto y Cristina, y ya hay eco en el peronismo

El ex canciller de Brasil, Celso Amorim, sostuvo hoy que "no hay razones" para que Luiz Inácio Lula da Silva no asista el próximo 10 de diciembre a la asunción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de ese país que dejó al ex mandatario a un paso de su liberación.

"Lo lógico es que Lula salga en lo inmediato. En Brasil vivimos una suerte de surrealismo jurídico que puede entorpecer un poco, pero seguramente saldrá pronto", sostuvo Amorim.

En declaraciones a FM La Patriada, el ex canciller admitió que "Lula podría ir a Buenos Aires a la asunción de Alberto Fernández, no hay razones para que no lo haga. Seguramente él tenga muchas ganas de ir a la asunción, la carta que le escribió a Alberto es una muestra clara del aprecio que le tiene, espero que pueda hacerlo".



En la misma sintonía se había expresado anoche José Luis Gioja, el presidente del PJ, quien manifestó sus deseos de que el ex mandatario brasileño participe el 10 de diciembre del acto de asunción de los Fernández. "Nos hicimos eco de la información que llega de Brasil. Que bueno sería tenerlo a Lula en la asunción de Alberto y Cristina el 10 de diciembre", escribió en su cuenta de Twitter el sanjuanino.

Nos hicimos eco de la información que llega de Brasil.



Que bueno sería tenerlo a Lula en la asunción de Alberto y Cristina el 10 de diciembre. — José Luis Gioja (@joseluisgioja) 8 de noviembre de 2019

Las declaraciones de Amorim y de Gioja se producen en medio de una escalada de la tensión entre Alberto Fernández y el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien viene acumulando fastidio por las expresiones públicas del mandatario electo de la Argentina en favor de la liberación de Lula.

Esta mañana, el El Partido Justicialista celebró oficialmente la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que determina que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales y quedar firmes, situación que podría determinar la libertad de Lula da Silva.

Mirá también Forbes calificó de "patética” a la economía argentina y vaticinó un futuro sombrío Bajo el título "Bonos Argentinos: buena suerte para entender la deuda argentina", el artículo repasa las reservas que tiene el BCRA y lo que el Gobierno le debe hasta 2013, entre otras cosas.

"El ex presidente Lula da Silva se encuentra privado de su libertad hace 579 días y ha visto violadas sistemáticamente las garantías a un debido proceso. Al igual que otros líderes latinoamericanos, ha sido víctima del 'lawfare', que es el uso del derecho y la justicia para fines persecutorios", indicaron desde el Justicialismo en un comunicado.

El texto lleva la firma del titular del partido, José Luis Gioja; y del responsable de Relaciones Internacionales del PJ, el ex canciller Jorge Taiana. Los dirigentes peronistas agregan que "la guerra jurídica aparece hoy como una seria amenaza a la institucionalidad democrática en la región".

"Ya lo dejó claro el Papa Francisco cuando manifestó que el 'lawfare', además de poner en serio riesgo las democracias de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales`", citaron.

El comunicado remarca también la confianza en que "esta votación conduzca a la pronta liberación del compañero Lula da Silva, injustamente encarcelado desde abril de 2018 por sacar a millones de brasileños de la pobreza y poner a Brasil como protagonista del escenario mundial".

"Desde el PJ -confiando en representar a la amplia mayoría del pueblo argentino- reclamamos que se termine de manera inmediata con la injusta detención del ex presidente que tiene claros fines de persecución política", agrega el texto.

También el presidente electo Alberto Fernández había celebrado esa decisión del supremo tribunal brasileño en su cuenta de la red social del pajarito.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes.



Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años.



¡Valió la pena la demanda de tantos!



¡#LulaLivreAmanhã! pic.twitter.com/vVEx0SC3LM — Alberto Fernández (@alferdez) 8 de noviembre de 2019

Anoche el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, decidió implícitamente la liberación del ex mandatario, preso desde hace más de un año y medio, al cambiar la jurisprudencia sobre las condiciones jurídicas de detención.

De ese modo, el STF le asestó un duro golpe a la operación Lava Jato, denunciada por abusos e ilegalidades en la prisión del líder opositor y fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

"Lo lógico es que Lula salga en lo inmediato. En Brasil vivimos una suerte de surrealismo jurídico que puede entorpecer un poco, pero seguramente saldrá pronto", resaltó esta mañana Amorim.



"Lula es un ejemplo de liderazgo político firme, de paz y de democracia", concluyó.