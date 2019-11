Hay que aprovechar que las mujeres invierten cerca del 90% del ingreso en la familia y en las comunidades

Las empresas multinacionales son, la mayoría de las veces, las pioneras en materia de equidad. En Coca Cola "el impulso de desarrollo femenino es parte de un programa que se construyó hace años y hoy está de la mano de un marco global formado por 10 mujeres y cinco hombres, por la importancia de tener distintas miradas y perspectivas para abordar este tema", comenzó explicando María Ana Lacquaniti, gerente de comunicaciones institucionales de Coca Cola para América Latina.

El programa no aborda temas solo desde la mujer, sino desde una perspectiva social que se debe abordar de forma integral. "Lo que hace es cuidar que estas barreras que existen en una organización dejen de existir. Lo que hace este consejo es que esto no suceda. Además hay programas concretos en busca de la aceleración de desarrollo femenino", agregó.

Para la profesional la asesoría de una mujer es fundamental para el desarrollo de su par en una carrera. "Es una condición para que puedas avanzar. No solo para recibir el aprendizaje sino para que te ayude a posicionarte donde tenes que estar. También promovemos asignaciones en distintos puntos que te ayudan a desarrollar estas habilidades para seguir creciendo".

"Donde más se aprende es en el terreno promovemos que las mujeres vayan ocupando posiciones que la ayudan a desarrollar esas habilidades".

Hoy, señala, "vemos la importancia del desarrollo económico de la mujer, hay indicadores que dice la mujer tiene un rol fundamental en la comunidad, hoy invierten cerca del 90% del ingreso en la familia y en las comunidades y si no explotamos esas circunstancias para aprovechar su desarrollo, estamos perdiendo una oportunidad", indicó Lacquaniti.

Coca Cola desde el 2010 tiene un programa que busca ayudar a las mujeres emprendedoras a crecer y a potenciar su negocio. "Mi desarrollo fue a partir de esa decisión que tomé en el 2007 cuando decidí irme a México y creo que ahí está el factor, asumir riesgos sin tener todas las variables cubiertas. Una de las características de las mujeres, buscamos tener todo cubierto antes de hacer el siguiente paso y lo cierto es que el paso hay que tomarlo, el desarrollo se da en el momento, cuando tomé esa decisión lo hice con inconsciencia y fue la mejor decisión que tomé en términos profesionales".

La ejecutiva destacó las habilidades que son fundamentales para el desarrollo de una carrera en ascenso. "Lo que hace a un líder son las habilidades soft, que tienen que ver con la capacidad de interacción, de negociación, la escucha, la empatía. Hoy una gran clave es ser empático, entender que lo moviliza, que le da sentido a su vida. Si no hacemos esta conexión con nuestro equipo no vamos a poder seguir creciendo, siendo mujer u hombre. México me dio la oportunidad de incorporar estas habilidades en el día a día con un equipo a cargo", concluyó.