Melconian: “A Argentina no le deberían prestar más para los gastos corrientes porque eso es droga”

El economista y ex titular del Banco Nación Carlos Melconian advirtió que entre los vencimientos y los posibles ingresos que se calcula para 2020 los números no dan, por lo que la deuda deberá ser renegociada. En ese sentido consideró que debido a los antecedentes de Argentina al repetir una y otra vez la misma su historia, “le deberían dejar de prestar dinero para gastos corrientes, porque eso es droga”.

Según sostuvo Melconian, "ganara Mauricio Macri o Alberto Fernández , las cosas que hay que hacer son las mismas. Yo di una batalla por un conjunto de ideas en las que perdí. Macri fue mal asesorado, no supe cómo llegar con mis ideas y se aceptaron las de otro. Siempre doy la derecha (por Alberto) a los que se meten en la función pública desde una línea homogénea de hace muchos años. Me importan tres carajos esa cuestión que dicen de los panqueques, no ando en esa".

En ese sentido el economista explicó que “si miramos cuantitativamente, la deuda es un numero imposible. No solo coincido con Alberto Fernández, si no que le dije al presidente Mauricio Macri que era la deuda no era honrable en 2020. Hasta abril tenés una suerte de negociación. Después, si Argentina no lo tiene resuelto, entrás en una cosa más formal. Si me sacás de la semántica, Argentina no paga todo lo que vence y ponele el nombre que quieras. Al default todavía no llegamos, que es 'me entregué en forma generalizada. No voy a pagar nada".

Según el economista, “desde el punto de vista profesional y diagnóstico que la Argentina tiene que volver a crecer. El consumo interno como parte del PBI es muy importante, pero además de su consumo interno, tiene que venderle al mundo, y eso está complicado".

“En el menú de alternativas puede estar la dolarización, pero los mismos que no quieren pesos tampoco quieren dolarizar. Te quedás casi sin instrumentos y tenés que tener precios relativos acorde, sino estás muerto", agregó.

Para Melconian, "el 2003 hubiera sido un buen momento para lanzar un programa integral en vez de aprovecharse de la herencia recibida. En el otro extremo, en el 2015, estaban cero preparados para un programa. Más allá de que cometieron el error de poner en práctica una política económica inadecuada y tomar deuda. En 2019, vamos a tener un buen diagnóstico y después vemos cómo sale la historia, porque cada presidente dejó una situación más complicada que el anterior"

"Pasamos inadecuadamente del cepo heredado en 2015 a una política económica inadecuada. Ahora estamos en el camino a emprender una tarea puede terminar en libertad cambiaria, que no falta de regulación. El cepo llegó para quedarse y habrá que ver cuál es el programa del nuevo gobierno. Va a ser muy difícil ir a una baja drástica de la inflación y en el corto plazo no hay riesgo de hiperinflación, pero no jodas", concluyó.