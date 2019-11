Más allá del FMI, el futuro de la deuda es responsabilidad de la Argentina

A poco más de cuatro semanas del cambio de gobierno, la transición empieza a ganar intensidad. Durante su visita a México, Alberto Fernández tuvo la posibilidad de reiterar públicamente algunas posiciones duras que había expresado durante la campaña, pero acompañadas de gestos de moderación tan elocuentes como sus palabras. El presidente electo continúa mostrándose crítico hacia la posición que tuvo el FMI con el gobierno de Mauricio Macri, acusándolo de haber sido indulgente con los fondos que le prestó. Pero en paralelo habilitó vías de contacto con Estados Unidos posteriores a la charla que mantuvo días atrás con Donald Trump, como el encuentro que tuvo en la capital mexicana con Mauricio Claver-Carone, el hombre que monitorea a la región dentro del Consejo de Seguridad Nacional.

Fernández hace una cuenta rápida al señalar que los u$s 40.000 millones que se fueron del sistema financiero (al exterior o al colchón) es una cifra que se superpone, por muy poca diferencia, con los desembolsos que hizo el FMI. Christine Lagarde, en una de sus últimas apariciones como directora gerente del organismo, remarcó que si no hubieran enviado esas divisas, el Banco Central no hubiera tenidos reservas para afrontar los pagos de la deuda y la demanda de dólares de las personas, ya que el financiamiento externo estaba cortado y no había muchas otras fuentes alternativas.

Del los dólares que se fueron, u$s 10.000 millones salieron después de las PASO, a partir de la incertidumbre que generó el triunfo del mismo Fernández. Si a eso se le suma el retiro de depósitos, que pasaron los u$s 20.000 millones desde agosto, la Argentina estaría enfrentando un 2001 si no fuera por los dólares del Fondo.

Este cruce de declaraciones con el organismo es también una forma de decirle a los fondos que tomaron deuda argentina que procurarán que no sean los inversores privados los que tengan que hacer el mayor sacrificio.

Alberto ya logró que el aval de Washington tenga su primera cosecha: el BID, organismo en que también pesa el voto estadounidense, adelantó que ajustará su programa de u$s 6000 millones a las necesidades del nuevo gobierno. Ahora va por el voto de Emmanuel Macron, presidente de Francia. La aspiración de la gestión albertista es lograr el mayor oxígeno posible de parte del Fondo, ya que no podrá sentarse con los bonistas hasta no saber cómo queda el nuevo acuerdo con el ente que ahora dirige Kristalina Giorgieva. El vocero del FMI respondió que están esperan su llamado para empezar a hablar, y Hernán Lacunza aseguró que puede haber un diálogo conjunto si Fernández lo desea. La definición más compleja que hace falta tomar para encarrillar la deuda, no es externa, sino interna: tiene que ver con el esfuerzo fiscal que puede asegurar la próxima gestión. Ese será el verdadero número crítico.