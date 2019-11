Con el espejo de Cobos, Cristina no estaría en el "día a día" de Alberto

A falta de una, la Casa Rosada que se despide, hoy hay tres sedes virtuales de Gobierno: las nuevas oficinas albertistas en Puerto Madero (ex calle México), el cristinista Instituto Patria y el piso de Sergio Massa en Avenida Libertador. Un trío de despachos en los que se prepara la transición, sin contactos formales aún con el macrismo con Santiago Cafiero como coordinador.

Mientras Massa prepara un paquete de leyes para llevar al Congreso apenas asuma al frente de Diputados (de reforma tributaria al Consejo Económico y Social), el camporismo analizó los decretos y medidas que tomó Mauricio Macri en sus primeros 100 días. "Ellos vinieron con un plan a ejecutar, nosotros no podemos llegar sin nada", es el razonamiento.

Primero la urgencia, pero las tensiones políticas entre los socios no tardarán en llegarán, como las hay en toda administración de coalición. La fórmula que ganó, por separado en sus discursos de campaña, machacó con la unidad: para probar lo que llevó la división apelan a los cuatro años de Cambiemos. Más allá del patriotismo por los destinos del país, en política el llano es otro gran ordenador además del tiempo.

Alberto Fernández se cansó de decir que nunca más se peleará con Cristina Kirchner. "Puede haber pujas abajo por cargos pero el acuerdo macro de ellos dos es inalterable", admiten en el kirchnerismo, entusiastas de las pulseadas de poder. Como antecedente: ironía sería que ella se convirtiera en Julio Cleto Cobos. En el Patria descuentan que, sin confirmar el pacto de lapicera en listas/gabinete, Alberto Fernández llevará su impronta a las áreas que más conoce: Justicia y Seguridad, como abogado penalista; y Medios, como ex Jefe de Gabinete y ex habitual entrevistado. Descontando lugares expectantes, el cristinismo apuesta a lo sumo por la Secretaría de Derechos Humanos u otra oficina acorde a sus banderas. No habrá doble comando en armado del Gabinete pero Presidente electo conoce a su Vice, dicen, al punto que no la "ofendería" convocando a alguien que ella vetaría.

¿Y después del 10 de diciembre? En la dinámica cotidiana, suelen pronosticar desde ambas oficinas, Alberto F. estará en "el día a día" de la gestión y Cristina Kirchner "en el trazo grueso" del rumbo. De asesoramiento, por sus 8 años de mandato. Un rol relativamente pasivo, considerando su personalidad.

El respaldo electoral no quedará ahí: en el cristinismo, intuyen, será ella quien tenga que salir a defender al próximo Presidente ante las medidas, que descuentan que las habrá, desagradables para el electorado K, pasada la "Luna de miel", una que durará menos de los tradicionales 100 días.

Ni Alberto es Kirchner ni Cristina, Eduardo Duhalde; coinciden el kirchnerismo y el PJ al recordar la batalla de 2005. Pero es cierto que existe un proto-albertismo conformado por los mismos que en 2016 intentaron, sin éxito, jubilarla. El 2021 llegará más pronto de lo que se piensa.