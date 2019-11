El dólar se hundía tanto en el mercado oficial como paralelo

El dólar mayorista abrió sin cambios respecto del precio de cierre de la rueda del martes. El miércoles, por el feriado bancario, no hubo operaciones oficiales, aunque sí se negoció el dólar paralelo, como el blue o el contado con liqui, segementos en donde se vieron incrementos

El precio del tipo de cambio de los grandes jugadores se mantenía prácticamente congelado en $ 59,60 desde el arranque. Al mediodía llegó a subir solo tres centavos, hasta $ 59,63, para luego volver a $ 59,60. En la plaza porteña señalaron que al precio lo sostiene la banca pública.

Por eso es que donde sí cae es el mercado minorista. En las pantallas del Banco Nación el dólar se ofrecía 50 centavos más barato, a $ 63.

También caía el precio promedio del billete, 13 centavos, hasta los $ 63,13.

En cuanto al dólar blue, depués de haber avanzado ayer, se negociaba a la baja y llegó a tocar $ 63,50. En contado con liqui también perdía terreno: la cotización que resulta de la venta de activos en el exterior estaba en $ 78.

Los operadores indicaron que la rueda cambiaria se repite día a día, desde que el Banco Central (BCRA) reforzó el cepo. "Últimamente viene arrancano muy tarde y le cuesta muchísimo operar. Muy poco es dólar suelto y el resto es todo pase", comentó Claudio García, de PR corredores de Cambio.

La "mano" compradora es del Banco Nación, pagos que se hacen "a pedido del BCRA", según indicaron en la City porteña. Así, de los casi u$s 30 milones "sueltos", no de pases, u$s 20 se los habría llevado el Nación antes de las 13 horas.

"De privados no hay demanda; el Nación le ponen un piso y se va llevando todo lo que entregan", comentó un operador en off the record.

El volumen operado en el spot apenas superaba los u$s 200 millones.

La tasa promedio de las Leliq, la equivalente a la tasa de política monetaria, quedó en 64,013% y el monto total adjudicado por el BCRA fue de $ 143.748 millones, lo que implicó una contracción por $ 734 millones.