A diferencia de Macri, la UCR discute el liderazgo

De poco serviría el agasajo que hicieron ayer al presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner para instalarlo como líder de Juntos por el Cambio, a futuro. Desde la UCR están convencidos de la necesidad de una conducción horizontal, más propia de una mesa de coordinación, en la que participen gobernadores, jefes de bloque y de los partidos integrantes de la coalición oficialista. De esta manera, buscarán aminorar el poder de Macri ante otras figuras de peso como Alfredo Cornejo o Martín Lousteau.

Una confederación de partidos sería la herramienta indicada para que Juntos por el Cambio fije su unidad permanente. Pero ni la UCR, ni el PRO, ni la Coalición Cívica aceptarían perder la autonomía partidaria. Por tanto, prefieren seguir con una coalición transitoria, que se reedite en las próximas elecciones.

Mientras tanto, los distintos espacios buscarán como institucionalizar la oposición. Una idea sería una mesa de coordinación con varios actores de peso como los mandatarios Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

Además, los líderes de cada partido como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Alfredo Cornejo (UCR), que sería reelegido en marzo de 2020. Ante todos ellos, Macri debiera discutir la toma de decisiones.

Un gesto claro fue el de este lunes en el CCK, en el gabinete ampliado. Allí casi no hubo representación radical. Sólo se lo vio al ex ministro de Defensa, Julio Martínez, y al ex ministro de Economía, Jesús Rodríguez. Los gobernadores Morales, Valdés e incluso los legisladores como Negri y Luis Naidenoff, que suelen participar de reuniones en la Casa Rosada, no participaron del acto.

"Si Martín (Lousteu) y Cornejo se plantaron en el mejor momento de Macri, imagínate ahora", comentaban desde el partido centenario. En la UCR están peleando por la conducción del bloque en el Congreso. Mario Negri, el diputado que se ganó el apoyo de Macri, y Alfredo Cornejo. "Los dos dicen que tienen la mayor cantidad de apoyos entre los diputados… pero los números dan por encima de los diputados que tenemos", bromeaban laderos de un gobernador. Toda la energía del partido está puesta en esa interna.

Por otra parte, habría que esperar hasta marzo para conocer la renovación de autoridades del partido. Cornejo está dispuesto a seguir al frente del centenario. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, podría darle pelea.