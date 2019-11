Según el FMI, este pequeño país crecerá 14 veces más que China en 2020

A diferencia de lo que pasa en el resto de la región, uno de los países más pequeños de América del Sur está a punto de experimentar la expansión econonómica más rápida del planeta: Guyana -el país de 780.000 habitantes que limita con Brasil y Venezuela- se espera que pase de un crecimiento cómodo en torno al 4,4% en 2019 a un 86% en 2020, según cálculos del FMI. Esa tasa equivale a 14 veces el ritmo al que se espera crezca China.

"Estamos pasando de una base muy baja a un salto estratosférico", le dijo el ministro de Finanzas, Winston Jordan, a Bloomberg en una entrevista telefónica desde Georgetown. Este repentino exceso de riqueza del pequeño país sudamericano se debe al descubrimiento de depósitos de petróleo off shore, desarrollado por Exxon Mobil Corp. Aunque el país todavía no produce crudo, el FMI proyecta que el sector petrolero representará alrededor del 40% de la economía para el año 2024.

Exxon se asoció a Hess Corp. y CNOOC Ltd. de China para desarrollar uno de los descubrimientos de petróleo en aguas profundas más grandes del mundo. Exxon le confiró a Bloomberg que comenzará a bombear su primer pozo el próximo mes, y que para 2025 Guyana producirá al menos 750.000 barriles diarios. Total SA, Tullow Oil Plc y Repsol SA también se encuentran entre las empresas que exploran en busca de petróleo en aguas de Guyana.

Si bien por ahora el PBI de Guyana no supera los u$s 4.000 millones, el FMI especula -aunque aclara que sus pronósticos están sujetos a revisiones- que pueda trepar a u$s 15.000 en los próximos 5 años. El gobierno espera que los ingresos iniciales de u$s 300 millones al año procedentes de la participación de beneficios y regalías, sean más del doble después de que un segundo pozo offshore inicie su producción alrededor de 2022.

Ese dinero irá directamente a un fondo de riqueza soberana que el país estableció este año, que se utilizará para el ahorro "intergeneracional", para protegerse de las oscilaciones de los precios del petróleo y para financiar planes de desarrollo, dijo Jordan. El gobierno también planea usar parte del dinero derivado de sus regalías para construir carreteras que conecten a los pueblos costeros con el interior escasamente poblado, que tiene depósitos de oro, diamantes y bauxita, adelantó el ministro de Finanzas.