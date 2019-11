Grieta: la mayoría cree que seguirá vigente y que Macri liderará a la oposición

No hay momento más dulce en la relación entre un dirigente político y la sociedad que los días posteriores a imponerse en una elección. La victoria en las urnas, en definitiva, es un reflejo del aprecio y la esperanza que la sociedad deposita en su persona, más allá de que esta se encuentre claramente dividida en dos partes y responda a pensamientos opuestos como quedó demostrado en los últimos comicios, eso que en la Argentina se denomina "grieta".

El resultado del Monitor del Humor Político y Social elaborado por D'Alessio IROL/Berensztein en los días posteriores a las elecciones generales es reflejo de ello. El relevamiento mostró que la imagen positiva del futuro presidente Alberto Fernández creció ocho puntos hasta el 52% mientras que la negativa se ubicó en 42%, lo que lo ubica como el líder político electo o en funciones con mejor valoración.

De la misma forma, el gobernador electo Axel Kicillof creció cinco puntos hasta 47% de imagen positiva, por encima de la actual mandataria María Eugenia Vidal, que cayó cuatro puntos hasta 46%. También mejoró dos puntos el reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que subió a 46% de imagen positiva contra 45% de negativa; y una unidad el electo senador porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, que suma 44% de buenas calificaciones y el mismo guarismo para las malas.

El caso de Cristina Kirchner es particular, porque si bien su imagen positiva creció hasta un pico de 39% (posee 57% de negativa), se explica solo por el respaldo de cuatro de cada cinco votantes del Frente de Todos, ya que no tiene apoyo ni entre los votantes del actual oficialismo ni entre quienes eligieron a otras fuerzas. En cambio, a Fernández lo apoyan 35% de quienes eligieron a terceras fuerzas, a Kicillof 13%, a Vidal 35%, a Rodríguez Larreta 29% y a Lousteau 48%.

El dirigente con mejor imagen que no ocupa ni ocupará, al menos por ahora, un cargo político es el ex ministro Roberto Lavagna, quien posee un balance favorable de 27 puntos. El ex candidato presidencial de Consenso Federal reunió un 57% de imagen positiva entre los 1038 encuestados y solo un 30% de valoración negativa. Pero fundamentalmente recoge el 71% de apoyo entre los votantes del Frente de Todos, el 38% de los de Juntos por el Cambio y el 62% de aquellos que eligieron a otras fuerzas.

La otra cara de la moneda la exhibe el presidente Mauricio Macri, quien si bien mejoró en la elección respecto de las primarias, vio retroceder dos puntos su imagen positiva a 36% (lo avala 83% de sus votantes y 13% de terceras fuerzas) y elevar la negativa a 61%. No obstante, la sociedad lo perfila como el principal representante de la futura oposición.

En esa línea se expresa dos de cada tres de sus votantes, uno de cada cuatro de quienes eligieron a terceras fuerzas y solo el 16% de los que optaron por Fernández. Para la mayoría de estos últimos (46%), así como solo para 11% del elector oficialista y también para un 25% de los que votaron por otras fuerzas, el líder opositor será Rodríguez Larreta. Por detrás quedan el radical Alfredo Cornejo y Vidal.

Pero si hay algo en lo que todos están de acuerdo es, precisamente, en que el desacuerdo continuará los próximos cuatro años. Y es que un 72% de los encuestados cree que la grieta que divide a los argentinos seguirá igual o se profundizará.