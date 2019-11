Las batallas del comercio, un campo minado que acechará a Alberto

La emoción de Alberto Fernández de haber encontrado, según sus palabras, a un ser de pensamiento idéntico en Andrés Manuel López Obrador, no lograron ocultar, en el marco de las efectividades conducentes, las contradicciones materiales entre ambas economías. Alberto anunció que había conversado con AMLO sobre la industria automotriz y de autopartes.

Como lo había anticipado El Cronista, lo que se suponía que en la previa del viaje a México sería un intento de ganar más mercados para la argentina, podría ser una trampa ya que México ha intentado ampliar su participación en sectores clave sin otorgar accesos a productos agrícolas.

Ayer, el Ministerio de Producción recordó que desde 2008, la relación comercial con México está sumamente desbalanceada.

"El déficit comercial bilateral supera los u$s 1100 millones (exportamos u$s 730 millones e importamos u$s 1850 millones en 2018), siendo uno de los países con el que Argentina mantiene un mayor desequilibrio en términos de intercambio", explicaron sus voceros. Y el 50% del comercio se lo lleva el intercambio automotor. Recordaron que en 2019 se postergó por tres años el libre comercio automotor "que había sido negociado en marzo de 2015 por la gestión anterior", devolvió el Gobierno de Macri.

Sin embargo, recordó lo que es la piedra en el zapato de dos economías competitivas. "Además, hay que tener en cuenta que la industria mexicana tiene un mayor grado de competitividad que la Argentina", recordó Producción.

México, y la compleja relación con Brasil, teñida por una mutua emotividad política, son muestras de los delicados frentes externos que debe encarar Alberto.