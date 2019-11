Melconian: "No hay ninguna chance" de que se levante el cepo el 10 de diciembre

El economista Carlos Melconian se refirió al futuro del control de cambios y manifestó que “no hay chance de que se levante el 10 de diciembre”.

“La chance es cero", expresó el economista al ser consultado por la posibilidad de que el presidente electo, Alberto Fernández, levante el control de cambios cuando asuma. En diálogo con TN, agregó que “al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante, no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo.

“Teniendo conciencia de lo posible, no hay ninguna chance de salir del cepo”, enfatizó. Las declaraciones del economista van en la misma línea que lo expresado por Fernández, luego de reunirse con el mandatario mexicano Andrés Manuel Lopéz Obrador. "El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día cambia un gobierno, no la realidad económica”, sostuvo el presidente electo.

Alberto y el futuro del cepo: "El 10 de diciembre no es una fecha mágica" Alberto Fernández pensaba viajar a México antes, con la invitación del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como se lo conoce allí) que llegó a sus oficinas de, casualmente, la calle México meses atrás. La demora hizo que ayer, desde el Palacio Nacional hiciera su primera conferencia de prensa como presidente electo, a 8 días de ganar las elecciones.

En ese sentido, el ex titular del Banco Nación sostuvo: "No tenes ninguna chance que no sea restablecer una situación con el Fondo Monetario Internacional, y no tenes ninguna otra chance de ir a negociar cómo querés que quede el endeudamiento”.

“El tipo de cambio libre y flotante en la Argentina es una Ferrari que todos quisiéramos tener”, comparó Melconian. “Pero para andar por los pozos sirve más la chata que la Ferrari”, agregó.

Al respecto criticó a los economistas que sostienen liberar el precio del dólar "y que valga lo que tenga que valer"; "son disparates, es hablar porque es gratis, son cuestiones ideológicas, fundamentalistas y dogmáticas que no existen", remarcó.

Por otro lado, el economista sostuvo que la sociedad argentina “tiene la concepción de que el peso quedó como moneda transaccional, que te sacás rápido de encima, y el dólar para ahorro”.

Además consideró que si bien “Mauricio Macri recibió una herencia muy pesada, la que recibe el próximo gobierno no permite restablecer un programa de estabilización exitoso el 10 de diciembre”.

“La Argentina debe retomar el crecimiento en un escenario internacional que si bien es proclive en tasa de interés, es un mundo que no es como en la década del 2000”, comparó y expresó que son necesarias “reformas lógicas, que no impliquen locuras. Las cosas tienen que tener consenso de la política, tarde o temprano la realidad lo impone, no pide permiso”, concluyó.