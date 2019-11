Alberto y el futuro del cepo : "El 10 de diciembre no es una fecha mágica"

Alberto Fernández pensaba viajar a México antes, con la invitación del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como se lo conoce allí) que llegó a sus oficinas de, casualmente, la calle México meses atrás. La demora hizo que ayer, desde el Palacio Nacional hiciera su primera conferencia de prensa como Presidente electo, a 8 días de ganar las elecciones. Más allá de las relaciones bilaterales, que ambos coincidieron en reactivar, la mirada doméstica incluyó el cepo cambiario, que mientras el Frente de Todos se adjudicaba el domingo 27, desde el Banco Central ajustaron de u$s 10 mil a u$s 200 mensuales. Algo que, al menos en el corto plazo, el próximo Jefe de Estado no modificaría.

"Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que (Mauricio) Macri produjo en materia de dolares. El 10 de diciembre no es una fecha mágica", sentenció Alberto, al ser consultado después de almorzar con AMLO por enviados argentinos sobre el futuro del control de cambios. "Ese día sabremos cuántos dolares quedan en el Banco Central. Eso (el cepo) no se resuelve con un cambio de gobierno, es el resultado de una política que ha dejado que migren decenas de miles de millones de dolares. Y no se convirtieron en obras, en ahorros; se convirtieron en fugas de divisas", reprochó. E insistió sobre la continuidad del cepo: "El 10 de diciembre cambia un Gobierno, no la realidad económica".

Con su comitiva en primera fila, como los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca, que tuvieron una reunión con autoridades mexicanas por el tema automotriz (ver aparte); además de Felipe Solá, que ya tiene puesto el traje de virtual canciller albertista; el futuro Jefe de Estado habló de la relación con el Fondo Monetario Internacional: "El vínculo de la Argentina con el FMI es de un país deudor". Y no sólo apuntó contra la administración de Cambiemos por la deuda, sobre la que dijo que "fue contraida por un Gobierno democrático pero muy mal gestionada", sino también con el organismo de crédito. "El Fondo es también responsable de lo que pasa en la Argentina. Lo que pedimos es reflexión sobre el estado que quedó la Argentina y la comprensión de que no podemos seguir ajustando a los argentinos", indicó.

"Fue impactante la velocidad del endeudamiento, y sus características. No es que no queramos pagar", comenzó diciendo Alberto, antes de añadir lo que constituirá la "pesada herencia M": "Es dinero que entraba en concepto de deuda y salía en concepto de fuga. Eso se lo recriminaremos en la historia a los que gobernaron".

AMLO es, sin dudas, el primer presidente electo después de una sucesión de victorias de centro-derecha en la región. Eso es algo que ambos, que se sienten cercanos ideológicamente, se encargaron de destacar. "No estamos promoviendo un polo progresista 'en contra de' sino políticas que presten atención a los que quedaron desamparados por las políticas del presente", dijo Alberto Fernández.

Horas antes, en su habitual conferencia matutina (no podía haber una declaración conjunta por protocolo ya que el argentino no asumió aún), el mandatario mexicano había prometido "ayudar a Argentina a enfrentar la crisis". Es algo que el mandatario electo destacó en varios tramos, sobre todo con la esperanza de afianzar un vínculo de intercambio prácticamente inexistente.

Además de usar el latiguillo "todos saben lo que piensan" para evitar profundizar sobre el tema Venezuela, si bien descartó que tuviera en el calendario un viaje a Houston (con una agenda que se arma de un momento a otro), destacó su conversación con Donald Trump (augurando un vínculo "donde los dos se respetan"). Y, al final, Alberto reveló que charló con Sebastián Piñera, por lo que pronto podría visitar un convulsionado Chile.

"Las tarifas se tienen que revisar, no pueden seguir dolarizadas"

Lentamente Alberto Fernández está teniendo definiciones respecto de lo que puede llegar a ser el modelo económico que implementará la nueva gestión a partir del próximo 10 de diciembre de 2019.

Luego de asegurar que el cepo a la compra de dólares continuará, el presidente electo adelantó que mantendrá sus dichos de campaña respecto al costo de las tarifas.

Luego de su encuentro con Andrés Manuel López Obrador Alberto Fernández fue consultado por el rumbo que tomará respecto a las tarifas de los servicios y señaló que forman parte de "la política económica que la Argentina tiene que revisar. El tema de las tarifas se inscribe en una política económica que se tiene que revisar. No puede ser que en la Argentina las tarifas sigan dolarizadas. Dese el primer día afirmé que eso iba a ser revisado", agregó.

De todas formas Fernández dijo que, a pesar de ese cambio, se mantendría la política del "esfuerzo" iniciada por su antecesor y todavía presidente Mauricio Macri pero con alguna diferencia. "Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Todos y todas, pero cuando me refiero a todas estoy hablando de las -empresas- energéticas".

De esta manera, el presidente electo por la fórmula del Frente de Todos amplió la política del esfuerzo a las empresas que brindan los servicios.

Pero mientras por un lado dijo que se revisará la política tarifaría que estableció Cambiemos en donde los valores de la generación de gas, electricidad y el petróleo quedaron establecidas en dólares -esto último de facto ya que se toman precios internacionales- señaló que en la Argentina "hace cuatro años que las inversiones están anuladas. Estamos trabajando para darle tranquilidad y garantía al que invierte para que lo haga con confianza y con un escenario cierto. Queremos inversiones nacionales y extranjeras", e hizo referencia a las posibilidades en el complejo de Vaca Muerta y en la minería.