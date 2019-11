López Obrador abordará con Alberto Fernández el vínculo económico bilateral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó hoy que recibirá al mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, y aunque no le dispense el tratamiento de jefe de Estado porque aún no lo es, es un encuentro "muy estimado" y en el que dialogarán sobre "nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre pueblos", algo que le "importa mucho fortalecer".

“Hoy voy a tener una conversación con el presidente electo de Argentina; adelanto que, como todavía no es presidente en funciones, no se va a llevar a cabo la ceremonia que se realiza cuando se trata de un jefe de Estado. Es una visita que estimamos mucho del presidente electo, pero no es propiamente una visita de Estado, y somos respetuosos del protocolo y el ceremonial de un gobierno republicano", explicó López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

El mandatario indicó que ya felicitó a Fernández por teléfono tras su victoria en las urnas el 27 de octubre y ahora "vamos a tener tiempo de platicar bastante tiempo; vamos a comer juntos, vamos a tener oportunidad de intercambiar puntos de vista" y aseguró que luego informará de qué hablaron, aunque adelantó que "nos importa mucho, en el caso de Argentina, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre pueblos, y ése es el tema a tratar, básicamente".

¿Un eje progresista?

En vistas a la posibilidad de un eje progresista de México a Argentina, mientras avanzan las protestas contra la desigualdad social y el modelo neoliberal que en octubre sacudieron a Ecuador y Chile, López Obrador aclaró que "lo importante es ajustarnos a nuestra política exterior, que está definida en la Constitución de la República".

"Los principios de no intervención, cooperación con los pueblos, solución pacífica de controversias, son principios que nos guían", dijo, sin mencionar específicamente la crisis social que se mantiene en Chile y escala en Bolivia, donde la OEA realiza una auditoría de las últimas elecciones para verificar si el cómputo efectivamente dio ganador a Evo Morales para un cuarto mandato presidencial.

"Desde luego, tenemos relaciones de hermandad con los pueblos de América latina y el Caribe, y podría decir que no podemos dar la espalda a Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, a nuestra América. Al mismo tiempo, tenemos una relación económica, también de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá. Vamos a seguir manteniendo esa relación", relató.