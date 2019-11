Brasil quiere sumarse a la OPEP en momentos en que el barril no para de caer

En algún momento de su gestión, todos los gobiernos del mundo sienten la necesidad de plantear grandes proyectos que entusiasmen a sus votantes y les sirvan, en más de una ocasión, para desviar la atención de los distintos problemas que puedan surgir internamente. En el caso del anuncio del presidente brasileño Jair Bolsonaro de sumar a su país a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), este parece ser uno de los objetivos buscados.

Si antes Lula da Silva pudo contagiar el optimismo de los brasileños consiguiendo que Brasil fuera elegido para organizar, casi al mismo tiempo, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, ahora las aspiraciones son mucho más modestas, acorde con los tiempos que corren.

Así que plantear la adhesión a la OPEP, una organización bastante conocida en todo el mundo, puede servirle a Bolsonaro para mostrar que su país sigue siendo considerado internacionalmente como una potencia económica, en momentos en que los grandes casos de corrupción de los últimos gobiernos (primero Dilma Roussef y luego Michel Temer, con el "Lava Jato" y Odebrecht) han dejado por los suelos el ánimo de los ciudadanos y sus expectativas por un futuro mejor.

Además, no es que Brasil haya solicitado ingresar a la organización petrolera, sino que recibió una invitación VIP, de parte de su principal miembro, Arabia Saudita, durante la reciente cumbre conocida como "Davos del Desierto" y organizada en Riad, su capital.

"Brasil y la OPEP pueden constituir una excelente sociedad para estabilizar los precios de las energías fósiles", afirmó Bolsonaro cuando dio a conocer la propuesta recibida de parte del príncipe heredero saudita, Mohammed Bin Salman. El presidente brasileño hacía referencia a la significativa volatilidad que hoy exhibe el mercado del crudo, en momentos en que su precio internacional se está derrumbando.

NADIE DETIENE LA CAÍDA

Desde su pico de septiembre de 2018, cuando el precio del barril de WTI alcanzó los u$s 71,74, los valores no han dejado de caer, hasta los actuales u$s 54,45. Y la evolución de su precio durante los últimos 12 meses ha sido en forma de dientes de serrucho, dando la pauta de lo extremadamente volátil que se encuentra el mercado.

Es que para los commodities energéticos, el año que pasó fue muy difícil. La gran incertidumbre que provocó la guerra comercial entre EE,UU y China afectó a todos estos productos básicos, mucho menos demandados que en años anteriores. En primer lugar, porque su principal comprador, China, vio cómo se desaceleraba su crecimiento económico, algo que también repercutió en el incremento de la economía mundial. Pero además, porque los inventarios de crudo resultaron mayores a lo previsto por los analistas.

A esta altura de los acontecimientos, ya nadie habla del récord alcanzado justo antes del estallido de la crisis subprime, cuando en julio de 2007 se comerciaba el barril a u$s 147, un valor exorbitante que permitió desarrollar la industria del shale oil (extracción no convencional) y que tiene, para la Argentina, la promesa de que los yacimientos de Vaca Muerta alcancen en el futuro un nivel de producción significativo.

Fue así, dentro de este contexto, que surgió la invitación a Brasil para que se sumara a la OPEP, una propuesta que varios analistas consideran inoportuna e inconveniente para el gigante latinoamericano.

UNA MALA OPCIÓN

"Tenemos suficientes reservas de petróleo, incluso superiores a varios países miembros de la OPEP", afirmó Bolsonaro luego de recibir la invitación. En realidad, si hoy Brasil ingresara a la organización, sería el tercer mayor exportador de crudo. De todos modos, el presidente brasileño aclaró que lo tenía que consultar con sus ministros de Economía, Paulo Guedes y de Energía, Bento Albuquerque.

Para Nick Cunningham, de OilPrice, "El momento del anuncio es extraño: Brasil está por licitar dos grandes áreas petroleras en alta mar, con las cuales el gobierno espera recaudar u$s 25.000 millones. Anunciar que Brasil se uniría a un grupo que decide restringir la producción en cualquier momento y sin previo aviso, puede no ser algo que las compañías multinacionales aprecien".

Además, llama la atención que Bolsonaro proponga este ingreso a la OPEP con los precios del petróleo tan bajos, y con la producción brasileña en aumento. Para los expertos, la OPEP tiene hoy un único camino para elevar los precios, que pasa por aplicar recortes en la producción de sus países miembros.

Por eso, de acuerdo con Cunningham, tanto la invitación saudí como el interés brasileño son una cortina de humo: "La noticia llega cuando el presidente enfrenta una crisis interna creciente. Los medios brasileños informaron sobre los vínculos entre Bolsonaro y los asesinos de Marielle Franco, la concejal de Río de Janeiro muerta el año pasado. En tanto, Mohammed bin Salman enfrenta sus propios desafíos, un año después del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía". Los grandes proyectos a veces esconden pequeñas miserias.