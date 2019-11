Por qué en Europa elogian a Kicillof y lo tildan de "el peronista que seduce"

El País, histórico diario español, no escatima elogios para el ahora electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el artículo, firmado por Federico Rivas Molina, se destaca la campaña austera que hizo el dirigente kirchnerista que “lleva tres años y medio”. El medio destacada que Kicillof "recorrió 90.000 kilómetros de carreteras" y que todo "se vió luego en las urnas".

"La campaña de bajo coste de Kicillof fue toda una revelación para los gurús electorales. A los millones invertidos en publicidad, las inauguraciones apuradas de obras y los grandes mítines, Kicillof respondió con un trabajo de hormiga, lento pero persistente", destaca en el artículo. Se lo define como un "un típico porteño de clase media intelectual", que logra combinar "erudición académica con un carisma arrollador”, sostiene el periodista en la nota publicada este jueves 31 de octubre, para explicar por qué el economista le ganó a María Eugenia Vidal.

“Con ropa informal, un rostro que no aparenta los 48 años que tiene y trabajo duro, Kicillof escaló hasta lo más alto del peronismo, un movimiento que puede tanto encumbrar como comerse sin aviso a sus hijos más dilectos. Pero Kicillof no es un improvisado”, afirma en El País. “Desde el Ministerio de Economía, el ascenso de Kicillof fue meteórico. La defensa cerrada que hizo en 2012 de la nacionalización de YPF, la petrolera que se encontraba en manos de Repsol, lo colocó en la primera línea de su jefa política, un privilegio que muy pocos funcionarios tenían. Cuando Hernán Lorenzino presentó su renuncia un año después, nadie dudó de que esa joven promesa que ocupaba el segundo lugar en la línea del Ministerio sería el heredero. Méritos no le faltaban”, explica la nota.

Entre los logros de Kicillof, el medio destaca "los planes de promoción al consumo y también el cepo cambiario, una medida de emergencia para controlar la fuga de divisas y que ahora fue recuperada por el Gobierno de Mauricio Macri" como así también la cancelación de la deuda que Argentina tenía con el Club de París y la batalla con los "fondos buitre".

“Kicillof se convirtió entonces en un político purasangre. Abandonó sus largos discursos cargados de números y citas, y salió a la carretera. Con la gente cultivó el cara a cara, como aquellos candidatos de pueblo que recuerdan los nombres y las historias familiares de cada uno de sus votantes. Kicillof hizo campaña, creció en las encuestas y 90 mil kilómetros después del inicio de su larga marcha se quedó con el trofeo mayor. El peronismo, finalmente, se rindió a sus pies”, concluye la nota.