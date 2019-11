Las erróneas decisiones de Trump y su impacto global

Desde el inicio mismo de su campaña presidencial del año 2016, Donald Trump puso claramente de manifiesto su personalidad autoritaria y arbitraria; sumada a una gran incoherencia intelectual y a una clara falta de tacto diplomático.

Lamentablemente, una vez en el ejercicio del poder, sus decisiones no hicieron más que confirmar las características mencionadas en el párrafo anterior; entre otras: proteccionismo a ultranza; guerra comercial con China; retiro del acuerdo nuclear con Irán; no adhesión al Acuerdo Climático de París; abandono de las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión europea; denuncia del NAFTA; convenios de cooperación fallidos con los talibanes de Afganistán; acuerdos no cumplidos con el dictador de Corea del Norte; presiones permanentes con sus aliados de la OTAN e injerencias explícitas en las política interna de numerosos países.

Recientemente, dos decisiones se agregaron a este rosario de errores: su presión al Presidente de Ucrania para que investigara los negocios en su país del hijo del ex presidente Joe Biden (candidato demócrata para las próximas elecciones presidenciales) y, finalmente, su orden de retirar las tropas asentadas en la frontera norte de Siria.

En esta breve nota sólo nos referiremos, por su enorme impacto sobre la economía global, a la guerra comercial con China y, debido a su actual vigencia, al denominado Ucraniagate y al abandono del pueblo kurdo sirio a manos del dictador Erdogan.

Respecto a la primera cuestión, su retrógrada posición proteccionista lo llevó desde el comienzo de su mandato a enfrentar a China –segunda economía mundial–acusándola de mala praxis comercial, robo de tecnología y no respeto por la propiedad intelectual. El conflicto comercial generó numerosas reuniones entre las partes, las cuales no sólo no han logrado ningún acuerdo sino que tampoco han podido evitar un in crescendo del conflicto. En efecto, a la fecha, prácticamente la totalidad del intercambio comercial entre ambos países se halla sujeto a aranceles de importación; anteriormente menores o , directamente, inexistentes. Este conflicto no ha sido gratis ya que ha sido –junto a crecientes desequilibrios políticos– uno de los principales causantes de la actual desaceleración global.

En relación al llamado Ucraniagate, la presión que ejerció el Presidente Trump sobre el titular del ejecutivo ucraniano (Zelenski), condicionando un paquete de ayuda unilateral del orden de los u$s 400 millones a una investigación sobre los negocios del hijo de Joe Biden, ha constituido una grave falta que ha llevado –nada menos– que al inicio de un impeachment.

Por último, no puede dejar de mencionarse la reciente orden presidencial de retirar de la frontera norte de Siria (poblada por una minoría kurda, tradicional enemiga de los turcos) a la totalidad de los 2000 soldados americanos que aún permanecían en la zona. Debe recordarse que las valientes y aguerridas milicias kurdas ('Unidades de Protección Popular') han sido vitales aliadas de los EE.UU. para lograr la derrota del salvaje Ejército Islámico (ISIS). Pues bien, al abandonar la frontera norte mencionada, Trump dio vía libre a la invasión del ejército turco a dicho territorio; la cual tenía como objetivo desplazar a la población kurda hacia el Sur, de manera de alejarla de sufrontera.

Como era previsible, la invasión (denominada, paradójicamente, 'Operación Manantial de Paz') tuvo éxito ocupando el ejército turco una franja de 500 km este-oeste y de 30 km norte-sur; provocando numerosas bajas kurdas y un desplazamiento forzoso de más de 150 mil personas. Más grave aún, Rusia –aliada con Siria– se sumó al ejército turco para el control de la zona en cuestión; tomando cada vez mayor importancia geopolítica en el Medio Oriente frente a un claro retiro de EE.UU.

Como se ha podido ver, Trump ha tomado –a lo largo de los casi tres años de su mandato– decisiones que no sólo no se condicen con la tradición del país del norte de libre comercio y de defensa de las democracias republicanas sino que, también, han dado lugar a impactos negativos sobre el resto de la comunidad global. En efecto, en los tres casos analizados sus decisiones han generado desaceleración global, dado lugar a un impeachment en su contra y sentado un nefasto precedente: abandonar a un aliado y ceder poder político en una zona 'caliente' a Rusia. ¿Continuará tomando decisiones de este tenor?