Fondos comunes de liquidez inmediata perderán rendimiento por desarme de Leliq

Desde mañana, los bancos no podrán integrar encajes con Leliq cuando provengan de depósitos en cuentas a la vista. En cambio, podrán hacerlo cuando se trate de encajes correspondientes a los plazos fijos. Dado este escenario, es esperable ver una baja de los rendimientos en los fondos comunes de inversión money market -los que dan liquidez inmediata- aunque ello no implica que se vea un proceso de rescates importantes.

Los encajes son una parte de los depósitos que tienen que inmovilizar los bancos en cuentas del Banco Central. Si los bancos reciben un interés por sus encajes se ven incentivados a pagar más por aquellos depósitos que reciben. En cambio, si los encajes no son remunerados, los bancos tendrán menos margen para pagar tasas más altas por los depósitos que reciben y se tiende a ver una baja en las tasas a la que remuneran a las cuentas a la vista.

Los inversores suelen buscar retornos en moneda local a través de los fondos comunes de inversión money market. Para analistas del mercado, el impacto más importante sobre esos fondos es que la rentabilidad que ofrecen caiga, por lo que las empresas y personas que invierten en ellos quedarán más desprotegidos frente al avance de la inflación.

Jorge Viñas, head portfolio manager de Adcap anticipó que la imposibilidad de integrar encajes sobre cuentas a la vista y cajas de ahorro con Leliq llevará hacia abajo a las tasas pasivas -las que pagan los bancos-, en especial de las tasas de cuentas a la vista remuneradas, pero también las de plazo fijo.

"El impacto directo sobre los fondos de money market es una baja de la rentabilidad proyectada y menores posibilidades de diversificación de las colocaciones", sostuvo.

Sin embargo, se trata de un proceso que ya había comenzado en semanas anteriores, especialmente desde que comenzaron las restricciones cambiarias. Al mismo tiempo, el BCRA empezó a ofrecer a los fondos la posibilidad de colocar pases a un día, a una tasa competitiva con las de cuentas remuneradas de los bancos, que los fondos de liquidez empezaron a utilizar de inmediato.

Ahora bien, pese a la baja de rendimientos esperada para los fondos comunes de inversión, Alejandro Kowalczuk, head portfolio Manager de Argenfunds, explicó que las tasa de interés que rinden los money market no se verán inmediatamente afectadas.

"Existe un retraso entre el movimiento de tasas y el impacto en rendimiento de los fondos, de modo que, ante una baja de tasas de plazo fijo, por ejemplo, los fondos no se ven afectados de manera inmediata y seguirán devengando las tasas más elevadas previas al ajuste", dijo Kowalczuk.

Sólo el viernes antes de las elecciones salieron $ 25.000 millones de este tipo de fondos. Pero, si bien la baja de tasas es una mala noticia para los inversores, desde el mercado descartan que la baja de rendimientos dispare nuevos rescates, como se llama en la jerga a la salida de inversores.

"No veo que esta medida genere per se una salida de fondos money market. Lo que espero es menores tasas pasivas por efecto de no remunerar esa parte de los encajes lo cual encarece el costo de captación para los bancos", explicó Nicolas Max, director de Asset Management de Criteria.