El país modelo de la región acepta su crisis frente al mundo

El presidente Sebastián Piñera anunció el miércoles que Chile no será anfitrión de la cumbre de líderes de la región de Asia y el Pacífico el mes próximo, lo que desbarató los planes de Donald Trump y Xi Jinping de acordar durante el encuentro una tregua para la guerra comercial.

El presidente chileno se vio obligado a cancelar la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a mediados de noviembre, debido a las continuas protestas contra la desigualdad en uno de los países más ricos de América Latina.

Chile tampoco organizará la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, la COP25, que debía celebrarse en diciembre.

Trump y Xi contaban con que la cumbre de Apec en Santiago sería el lugar donde podrían acordar un alto el fuego en su prolongada guerra comercial, en el que China aceptara comprar más productos agrícolas a cambio de que Estados Unidos suspendiera los aranceles más elevados. Los funcionarios de ambos países también estaban negociando acuerdos sobre propiedad intelectual y divisas como parte del paquete.

Aunque se esperaba que Xi y Trump concluyeran su acuerdo a tiempo para la cumbre de Santiago, los funcionarios estadounidenses y chinos, que todavía están ultimando los detalles del acuerdo, ya no tienen una fecha límite para concluir las negociaciones. No está claro si la APEC buscará un lugar y fechas alternativas para el encuentro, o si Washington y Beijing determinarán un nuevo sitio para que se reúnan los dos presidentes.

Las autoridades chilenas habían insistido anteriormente en que no había "ninguna posibilidad" de cancelar las cumbres. Este mes, los equipos de seguridad de APEC fueron vistos caminando por el palacio presidencial, mientras Piñera elogiaba las virtudes de la estabilidad chilena en una entrevista con Financial Times. En otro reportaje con el diario británico, el ministro de Hacienda Felipe Larraín aseguraba que las dos cumbres serían la oportunidad de Chile para mostrar sus logros al mundo.

Pero luego Piñera se vio obligado a dar un paso al costado para concentrarse en controlar las protestas.

La cancelación será un gran golpe para un país que se enorgullece de su estabilidad política y su apertura al comercio global de las últimas tres décadas.

"Durante años, #Chile ha sido un ancla de estabilidad en América Latina desde una perspectiva tanto económica como política, reduciendo la pobreza, tendiendo a tener instituciones democráticas y crecimiento económico. También es un verdadero líder en cuestiones de comercio global. Este último giro de los acontecimientos es increíble", escribió en Twitter Eric Farnsworth, ex funcionario de comercio de Estados Unidos que actualmente trabaja en el think-tank Americas Society/Council of the Americas en Washington.

El anuncio se hizo después de que el fin de semana se levantaran los toques de queda y el estado de emergencia. Con los cambios de gabinete del lunes se retiraron algunos de los colaboradores más cercanos y leales a Piñera, entre ellos Larraín y el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, que es su primo.

A pesar de incluir figuras más jóvenes y moderadas a su gabinete y de reducir la presencia militar en las calles, los disturbios continúan. Y el índice de aprobación de Piñera está en el mínimo histórico de 14%.

Chile hace mucho tiempo que es considerado una de las economías más prósperas y estables de América Latina, después de un período de crecimiento sostenido desde la caída de Pinochet, en el que la pobreza descendió del 40% al 10%.