Aunque Chile suspendió la ronda Asia-Pacífico, EE.UU. acordará igual con China

Luego de que el presidente chileno, Sebastián Piñera, decidiera suspender en Chile la cumbre del "Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 16 y 17 de noviembre-, desde la Casa Blanca señalaron que igualmente esperan finalizar la Fase Uno del acuerdo comercial con China "en el mismo marco temporal".

Aunque todavía queda pendiente definir una nueva sede para la cumbre, Estados Unidos confirmó su compromiso de seguir adelante con el acuerdo con China que, en una primera parte, abordará temas como la apertura de los mercados financieros y de cambios, propiedad intelectual y productos agrícolas.

El presidente Donald Trump había anunciado que las ventas agrícolas a China podrían escalar hasta los u$s 40 o u$s 50 mil millones. No obstante, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, le dijo a Reuters que "es un objetivo de un año, pero obviamente va a tomar un tiempo alcanzarlo". "Esto se construye sobre una base ascendente de lo que pensamos que podemos ofrecer y lo que ellos creen que necesitan", agregó Mnuchin.