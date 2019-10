Pese a leve rebote, los bonos continúan en niveles bajos a la espera de definiciones

Tras caer hasta un 5% durante la primera jornada post triunfo electoral de Alberto Fernández, los bonos argentinos exhibieron ayer un leve rebote, con mejoras promedio de 3% en sus cotizaciones en dólares, y continúan operando por debajo de los u$s 45. Se trató de crecimientos en torno a los u$s 0,50, por lo que no recuperaron las caídas de hasta u$s 2 registradas en la primera rueda de la semana.

Dentro del mercado, la coincidencia es que los activos argentinos continuarán operando en niveles y volúmenes bajos hasta que el presidente electo, o su entorno, envíen señales concretas respecto al rumbo económico que adoptará el país a partir del 10 de diciembre.

"El mercado está esperando el sesgo que tendrán las dos o tres medidas más importantes: cuál será el objetivo de superávit primario, cómo se financiará el déficit, y –más importante aún– cómo se va a plantear ante el tema de la deuda", analizó Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Fondos Cohen.

Una lectura similar ofreció Ezequiel Zambaglione, head de estrategia de Balanz, quien agregó que "mientras no haya mayores precisiones, no imagino a los bonos subiendo por encima los u$s 45". En ese sentido, indicó que observa dos visiones entre quienes no están invertidos en activos del país. "Están quienes piensan que a estos precios, cerca de u$s 40 en promedio, es atractivo invertir en la Argentina, y quienes creen que no hay suficiente información", dice. Por ello cree que "cada vez que los bonos se acercan a valores entre u$s 40 y u$s 42 se ve un flujo de gente comprando".

"Me parece que lo que vamos a ver en los próximos días va a seguir en esa línea, fluctuando entre los que están negativos y los rebotes cuando los bonos se acerquen a u$s 40", adelantó.

Falcone, por su parte, consideró que "los activos argentinos están lo suficientemente castigados, y se descuentan tan malos escenarios, que si éstos no ocurren, podrías haber un rally de los activos".

El rebote de los bonos se vio reflejado, además, en la caída que mostró ayer el riesgo país. El índice medido por JP Morgan cedió durante la rueda del martes 56 unidades, y se ubicó en 2206 puntos básicos.