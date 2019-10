Cepo recargado: cinco claves para entender la estrategia del Banco Central

En pos de llevar adelante una transición ordenada y preservar las reservas que entregará al próximo gobierno, el Banco Central (BCRA) tuvo que reforzar el control de cambios, reformular el "cepo light" y endurecerlo. El Cronista responde a las principales dudas sobre las modificaciones.

¿Qué cambia?

Esta es la clave de la decisión del BCRA: rebajó el límite que tenían las personas físicas para comprar dólares de u$s 10000 mensuales a u$s 200, en el caso del débito en cuenta; y recortó de u$s 1000 a u$s 100, cuando se realiza con billetes físicos.

¿Por qué se hizo?

Desde las elecciones PASO se perdieron u$s 20000 millones de las arcas, entre la salida de depósitos de los bancos, el pago de deudas y la venta oficial de divisas para contener el precio del tipo de cambio. Este último punto es el que desató la decisión, ya que en las últimas ruedas la entidad debió entregar un promedio diario de u$s 500 millones y, si mantenía ese ritmo de ventas, las reservas de libre disponibilidad iban a esfumarse antes de la llegada de Alberto Fernández al poder.

¿Por qué ahora y no cuando se lanzó el primer cepo?

El control de cambios se lanzó para contener la demanda de dólares. Al determinar un límite que equivalía a cuatro veces el promedio de compra de los argentinos, el BCRA buscaba evitar los efectos adversos, como la utilización abusiva de otras versiones del dólar. Sin embargo, esto terminó pasando, y la especulación en torno a las ganancias que ofrecían los distintos segmentos hicieron que los precios se dispararan y que, el cepo como estaba, dejara de cumplir su rol.

¿Qué pasa con la operatoria en el exterior?

En el caso del retiro de dólares fuera del país, no hay límite si la cuenta posee el mismo importe a retirar, pero si el monto está en pesos, el máximo para extraer es el mismo para la compra en el país, u$s 200 mensuales. En lo que respecta a las compras con tarjeta de débito no hay ninguna restricción.

¿Quiénes están exceptuados?

Los organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación; representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático; representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones u Órganos Bilaterales; y las personas que viven en el exterior y son beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones abonadas por Anses.