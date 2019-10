Arnaldo Bocco: “El cepo de u$s 200 es bastante provocativo, es matar al mercado”

El economista y ex director del Banco Central (BCRA) Arnaldo Bocco sostuvo que el cepo de u$s 200 impuesto por el Gobierno de Mauricio Macri “es bastante provocativo, es matar al mercado”. En tanto destacó que el encuentro entre el presidente saliente y el electo dan esperanza de un razonable diálogo y se declara “optimista” respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI )y los acreedores privados.

“Probablemente, cuando asuma el nuevo gobierno tendrá que dar certidumbre a parte de su electorado e iniciar un camino de recuperación del aparato productivo, que estuvo bastante dañado por las restricciones que se pusieron, con más de la mitad del sector industrial con su capacidad ociosa sin producir”, indicó esta mañana Bocco en diálogo con radio Mitre.

En tanto, el economista planteó que “deberán recuperar el mercado interno y al mismo tiempo hay un hecho: la necesidad inevitable que tiene la Argentina después de haber dejado caer los dos acuerdos con el Fondo y el tercero bastante maltrecho, y sentarse a negociar con el Fondo Monetario, que es −parece− imprescindible para la continuidad de los convenios que la Argentina firmó en los últimos años.”

Por otro lado, opinó sobre el cepo que impuso el Banco Central: “Es producto de la limitada cantidad de reservas y de lo que pasó en las últimas semanas y desde las elecciones PASO para aquí, que habíamos perdido u$s 22,5 mil millones. Habiendo perdido esa masa de reservas, que es realmente muy importante, había que obturar la salida. Yo creo que el gobierno tendría que haber tomado otra decisión en paralelo que es a todos los exportadores que ya tienen hace años colocadas exportaciones en el exterior y que no trajeron los dólares, deberían traerlos si queremos que el mercado de cambio funcione. Eso no se adoptó. Se bajó primero a 10.000 y ahora a 200”.

Mirá también Graciela Camaño: "Consenso Federal no será aliado del kirchnerismo" La diputada, que renovará su banca por la fuerza de Roberto Lavagna, advierte que el espacio mantendrá una identidad diferenciada y echa por tierra los rumores sobre una supuesta alianza con el Frente de Todos a partir de diciembre. Por MICAELA PÉREZ

“Es bastante provocativo, es una cifra que es matar el mercado”, consideró Bocco. En tanto señaló que “hoy fue casi un feriado, se negoció muy poco dinero, en Banco Central compró u$s 60 millones y bajaron las reservas 110 millones, netas, por retiro de los particulares que sacaron su dinero del sistema bancario”.

“Estamos en un período de transición, lo bueno es que haya conversaciones entre el presidente saliente y el ingresante. El presidente electo fue invitado a participar, un gesto inédito de una madurez que no se conocía en la Argentina”, apuntó.

“Da la sensación de que vamos por un camino de razonable diálogo en un momento donde no siempre va a ser igual. Y por otra parte creo que hay un hecho que debería ser resaltado y es que la Argentina necesita dar respuestas para ver cómo consigue los dólares que va a necesitar a futuro: exportar más, ordenar su sistema financiero, proveer el crédito, dar empleo, reactivar la actividad productiva. Y eso son aspectos que van a pasar al mismo tiempo que la negociación de la deuda o, tal vez, un poco antes o después. Para hacer eso, el nuevo gobierno tiene que tener algún grado de tranquilidad interna que sólo se lo va a dar un buen inicio en las negociaciones internacionales, concluyó”.