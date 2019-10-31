El Cronista
Brand Strategy Jueves 31 de Octubre de 2019
Cómo invertir en forma digital sin monto mínimo en proyectos en todo el mundo
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|58,5000
|63,5000
|DÓLAR BLUE
|-1,9868
|72,0000
|74,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,3136
|-
|81,7895
|EURO
|0,6199
|65,7346
|66,1599
|REAL
|0,7492
|14,8556
|14,9530
|BITCOIN
|2,3968
|9.423,2300
|9.437,3400
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|50,2500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|0,0000
|59,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|0,0000
|60,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|-1,8018
|54,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|168,00
|168,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,45
|1,45
|DISC USD NY
|0,0000
|79,75
|79,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|33.177,1600
|BOVESPA
|0,0000
|108.187,0600
|DOW JONES
|0,0000
|27.090,7200
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|3.039,4200
|NASDAQ
|0,0000
|8.325,9860
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,2715
|337,3991
|338,3177
|TRIGO CHICAGO
|0,4885
|188,9545
|188,0359
|MAIZ CHICAGO
|-0,1302
|150,9782
|151,1750
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|246,8000
|246,8000
|PETROLEO BRENT
|-1,1044
|60,8900
|61,5700
|PETROLEO WTI
|-1,6126
|54,9100
|55,8100
|ORO
|-0,2752
|1.485,9000
|1.490,0000