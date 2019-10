Por qué el dólar blue no se disparó y qué espera el mercado para los próximos días

Las elecciones presidenciales dieron ganador a Alberto Fernández. Si bien el mercado tenía descontada la victoria, tomó como una sorpresa positiva que el Gobierno de Mauricio Macri lograra acortar la diferencia que lo separó del Frente de Todo en las PASO.

Tras los resultados se conoció además la decisión del Banco Central (BCRA) de endurecer el que fuera bautizado "cepo light". De ahora y hasta diciembre se podrán comprar sólo u$s 200 para atesorar, contra los u$s 10.000 a los que el Gobierno acotó las adquisiciones desde el primero de septiembre pasado.

La pregunta de muchos es por qué el dólar oficial aflojó y por qué el dólar blue no saltó tanto, cuando se espera que las compras que no se puedan hacer por el mercado habitual se canalicen por el mercado paralelo.

"El dólar no subió como se esperaba porque todos los que iban a comprar están prohibidos. Es decir los compradores no están, no está la presión de la demanda", explicó Cristian Gardel de Gardel Trading.

El especialista planteó que aquellos que podrían comprar "se quedaron con las ganas hoy y hasta que liberen el cepo".

"Nadie casi puede comprar, poner una cifra tan chica como u$s 200 es algo simbólico para que no se pueda decir que no se pueda comprar", analizó y advirtió que en los próximos días "el dólar blue se va a fortalecer".

Y agregó: "Ahora la atención de los analistas y medios se va a centrar en el dólar comprable: blue y CCL. El dólar oficial pasa a un total segundo plano. Sólo para hablar de la brecha".

En este sentido, Mauro Mazza de BullMarket Brokers señaló que "el dólar blue subió algo y el Mep y CCL ya tenían basicamente todo descontado".

"El cepo no los afecta a ellos tanto, quizas más a MEP. Hubo dos momentos en el mercado, uno cuando se dieron la mano y otro cuando se anunciaron los ministros. Está raro el mercado, poco operado en MULC, pocos dispuestos a dolarizarse y pocos dispuestos a vender. Estamos en una pausa a la espera de fin de mes", apuntó.

Con el cepo, el Gobierno busca una transición acotada.

En este sentido, advirtió que jueves y viernes pueden ser más complicados por la presión típica de las últimas ruedas del mes.

"Siempre es así, tarda en rearmarse el mercado porque nadie se anima, queda medio tonto, la demanda espera, la oferta espera. Es típico. Se están midiendo para ver hasta dónde alcanza el poncho también", graficó.

El analista financiero Christian Buteler señaló que "achicar el cepo mató la demanda y ya no va a poner al BCRA contra la pared".

"La semana pasada se dolarizó casi todo el mundo y no quedaron muchos pesos. Los mercados se van acomodando y van viendo qué es lo que va a pasar. Es la reacción del primer día", resumió.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital, apuntó a la "profundización del cepo" como responsable de bajar el precio mayorista: "El mercado está desdoblado de hecho, con lo cuál, si el cepo no sirve, imagino que o lo oficializan, o no llegamos con las reserva para 30 días hábiles".