Dólar: retrocede el oficial pero el blue avanza a $ 77 en un mercado casi paralizado

El día después de las elecciones presidenciales llegó. El 28O amaneció con la ya descontada victoria de la oposición de la mano de Alberto Fernández pero un resultado mejor al de las PASO para el oficialismo.

El mercado amaneció además con un endurecimiento del cepo cambiario, ya que hasta diciembre los ahorrista podrán compras hasta u$s 200 por mes y no más los u$s 10000 del "cepo light" que el Gobierno aplicó en septiembre.

Durante la primera hora de operaciones no hubo números de referencia: "El mercado está cuasi paralizado", graficó un operador a este diario.

Pasadas las 11.30, el dólar mayorista se colocaba en los $ 59,50 lo que representaba una baja con respecto al pasado viernes.

En el mercado minorista, el billete se mantenía clavado en los $ 65 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocaba el precio del billete en los $ 64,52, 48 centavos menos que el pasado viernes.

El dólar blue operaba con un alza de $ 1,50 y alcanzaba así los $ 77, aunque se registraban pocas operaciones.

El dólar MEP operaba con una baja de (-0,2%) a $ 77,01, mientras que el dólar contado con liquidación saltaba a $ 82,46, un avance del 3,41%.

"Nadie quiere vender en el blue, todos esperan, hay ansiedad y expectativa aunque las cartas están en la mesa", graficó un operador.

"Las restricciones sobre operaciones de más de u$s 2.000.000 también alcanzan a las entidades financieras, es decir, no hay mercado", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Anoche el directorio del Banco Central mantuvo una reunión en la que decidió recortar el cupo de compra mensual de dólares de u$s 10000 a u$s 200 por mes.

La operación deberá cursarse con débito a cuentas del cliente en entidades financieras locales, admitiéndose el uso de efectivo en moneda local en operaciones hasta el equivalente de u$s 100 en el mes calendario y en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios.