La Rioja: el candidato del Frente de Todos será el nuevo gobernador

El candidato a gobernador de La Rioja del Frente de Todos, Ricardo Quintela, se impuso en los comicios de esa provincia con el 43,18 % de los votos, seguido por el postulante de Juntos por La Rioja, el radical Julio Martínez, con el 27,38, con el 20.75 % de las mesas escrutadas.



Sobre la medianoche, Martínez reconoció su derrota y expresó desde su cuenta de Twitter: "Felicito al gobernador electo Quintela y le digo que estamos a su disposición para trabajar juntos, fortalecer la institucionalidad, por los riojanos, la provincia y la ciudad".



A la vez, el ex mandatario Luis Beder Herrera, que se presentó por fuera del PJ con la lista "Nuestra Rioja", conseguía el 19,75 % de los sufragios.



Quintela, intendente saliente de la capital provincial, fue el candidato designado por Casas una vez que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le impidió postularse por tercera vez consecutiva.



Casas había sido vicegobernador de Beder Herrera (2011-2015) y gobernador durante el período siguiente (2015-2019), por lo que el artículo 120 de la Constitución provincial le impedía presentarse a un tercer mandato consecutivo.



Sin embargo, en diciembre del año pasado la Legislatura provincial aprobó una enmienda constitucional que, vía consulta popular, permitía que el mandatario volviera a presentarse a las elecciones ejecutivas.



Pero el radicalismo, con Martínez a la cabeza, se presentó ante la Justicia y el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, que el 22 de marzo pasado falló en contra de Casas y truncó sus intenciones reeleccionistas.



A partir de entonces, Casas buscó un acuerdo de unidad y consagró la fórmula Ricardo Quintela-Florencia López, intendenta del departamento de Arauco, con él como primer candidato a diputado nacional y la legisladora Teresita Madera como postulante a intendenta de la capital provincial.



El único que quedó fuera de ese armado fue el ex mandatario Beder Herrera, que pretendía competir en internas abiertas contra Quintela.



Finalmente, el presidente Alberto Fernández terció en esa puja y se inclinó por Quintela, lo que obligó a Beder Herrera a construir un frente por fuera y presentarse a estos comicios con boleta corta, esto es, sin el cuerpo a presidente.



Del otro lado, Martínez, ex ministro de Defensa de Cambiemos, fue candidato a gobernador por tercera vez consecutiva.