Finanzas y mercados Lunes 28 de Octubre de 2019

Endurecen el cepo: baja a u$s 200 el tope a las compras mensuales

El BCRA decidió esta noche que hasta diciembre el tope mensual a las compras bajará de u$s 10.000 a u$s 200 mensuales. Para compras en efectivo, el tope será de u$s 100. Las medidas no afectan a turismo y otros gastos con tarjeta.