Lavagna: "Funcionan mejor los gobiernos donde no hay mayorías absolutas”

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna fue el primero de los presidenciables en emitir su voto para las elecciones de este domingo. Celebró que la jornada se estuviera desarrollando de modo tranquilo y destacó que espera que los resultados se conozcan paco después de las 21 horas. “Funcionan mejor los gobiernos donde no hay mayorías absolutas”, aseguró ante la prensa.

"Trataremos de hacer lo mejor posible. Hemos puesto siempre énfasis en ideas, en proyectos. Varias cosas de las que venimos pidiendo se han aprobado", dijo a la prensa luego de pasar por la urna.

"He dicho infinidad de veces que tanto el Congreso de la Nación, los Provinciales y los Concejos Deliberantes tienen que tomar una importancia mayor en la vida política argentina. Por eso es importante la calidad de la gente que está en las listas", remarcó.

"Personalmente pienso que funcionan mejor los gobiernos donde no hay mayorías absolutas. Pero será lo que el pueblo decida. Uno no puede decir que no es bueno lo que el pueblo decidió. No tendremos nada que decir", agregó el candidato.

Mirá también Lacunza, sobre el escenario post electoral: “Estamos preparados para cualquier escenario” El ministro de Hacienda de la Nación votó este domingo pasado el mediodía y resaltó que “es importante ver el entusiasmo de todo un pueblo que en estos 36 años que tenemos de democracia no perdemos las ganas de votar".

Por otro lado, Lavagna afirmó hoy que espera que los resultados de las elecciones se conozcan poco después de las 21:00, como prometió el Gobierno. "Que sea una elección tranquila como todo parece indicar, siempre es bueno cuando el pueblo tiene posibilidades de expresarse", dijo el economista que lleva en su fórmula al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey como candidato a vicepresidente.

Según Lavagna, los días de elecciones son "grandes días" porque el pueblo puede decidir qué modelo de país quiere para mejorar su presente y su futuro. Al ser consultado sobre una eventual demora en la publicación de los resultados provisorios, el candidato dijo "que a las 21:00 van a estar los resultados, y esperamos que efectivamente sea así".

La jueza electoral María Servini ordenó al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional Electoral y a la empresa Smartmatic, encargada del escrutinio, que los resultados de la votación recién "se podrán publicar" cuando se alcance el 10 por ciento de los principales distritos del país.

Todo lo que hay que saber sobre las elecciones Llegó el día. Hoy se vota para saber quién será el presidente argentino los próximos cuatro años. ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes están excluidos del padrón? ¿Con qué documentos se puede votar? ¿Qué sucede si siendo autoridad de mesa no me presento o abandono el establecimiento?

Tal cual lo hizo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (elecciones PASO), la jueza instó a que los resultados se den cuando estén computados el 10 por ciento de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.