Las reservas cayeron más de u$s 1700 millones en el último día antes de las elecciones

Las reservas cayeron u$s 1755 millones este viernes, en la última rueda anterior a las elecciones. Es la mayor salida diaria desde el viernes 30 de agosto, cuando el Banco Central (BCRA) perdió u$s 1944 millones. El domingo siguiente, la conducción del organismo impuso el cepo cambiario.

Desde las Elecciones PASO, las arcas del BCRA ya perdieron u$s 22.806 millones, al pasar de u$s 66.309 millones a los u$s 43.503 millones a los que cerraron hoy.

Desde el BCRA aclararon que la mitad de la caída de las reservas de hoy "se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles".

Es la mayor salida diaria desde el viernes 30 de agosto, cuando el Banco Central perdió u$s 1944 millones. El domingo siguiente, la conducción del organismo impuso el cepo cambiario.

A eso se sumó el pago de Letras del Tesoro en dólares (Letes) por unos u$s 600 millones.

En los últimos 5 días, las reservas disminuyeron u$s 3942 millones y anotaron la mayor baja semanal desde la última semana de agosto, en la previa del cepo cambiario.

Fue una semana agitada en materia de reservas. El lunes, se perdieron u$s 563 millones, de los cuales u$s 503 correspondieron a un pago de bonos. El martes anotó la menor baja de la semana, con una salida de u$s 294 millones y el miércoles la disminución fue de u$s 448 millones.

El ritmo de salida se aceleró con la proximidad de las elecciones, ya que el jueves las reservas retrocedieron u$s 887 millones y hoy casi duplicaron esa cifra.