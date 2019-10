Baja de aranceles del Mercosur puede abaratar importaciones metalúrgicas por u$s 3000 millones

El Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur es una herramienta que permitió durante más de dos décadas un cierto nivel de protección de la industria de los países frente a la competencia de los bienes importados.

Pero la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil puso en duda la continuidad del régimen.

En las últimas semanas la prensa brasileña difundió versiones sobre la intención del gobierno de Brasil de renegociar los términos del AEC, lo que supondría, según algunos sectores industriales locales, una virtual amenaza a la producción nacional.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), aseguran que "la reducción del Arancel Externo Común a los productos metalúrgicos provocaría que importaciones por un total de u$s 3000 millones pasen a tener un precio promedio inferior al precio promedio local estimado".

No es poca cosa. En términos de producción, ese monto representa el 9,4% del total nacional y 28.100 puestos de trabajo asalariado registrado del sector privado, un 11% del empleo en el sector metalúrgico.

El punto clave del planteo es que la industria metalúrgica nacional, en todas sus ramas tiene precios internos por debajo del internacional contabilizando el Arancel Externo Común, pero "este grado de 'competitividad' desaparecería en ausencia del arancel".

Por ejemplo, mientras los equipos eléctricos y electrónicos tienen un precio interno de u$s 12,83 por kilo, el precio importador con arancel es de u$s 14,13, pero caería a u$s 12,48 si ingresara sin arancel.

En el caso de maquinaria y equipos, el precio interno es u$s 11,05 por kilo, mientras el precio importador con AEC es de u$s 11,52, pero sería de u$s 10,20 sin el arancel. En otros segmento de la industria la situación es aún más compleja.

El documento parte de la base que el establecimiento de aranceles de importación ha sido una política utilizada por la mayoría de los gobiernos, tanto de países desarrollados como en desarrollo, para dinamizar la producción en ciertos sectores y generar empleo.

Así, reclama el mantenimiento de los niveles actuales del AEC. Adimra destaca, además, el impacto recaudatorio de la política arancelaria. "El 51,3% de la recaudación por derechos de importaciones se explica por la compra del exterior de productos metalúrgicos", señala Adimra.